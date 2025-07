Szokujący transparent na festiwalu w Jarocinie. Muzycy przerwali występ!

To miała być klimatyczna podróż do przeszłości z legendą polskiego rocka. Jednak koncert Myslovitz na festiwalu w Jarocinie zamienił się w spektakularną manifestację sprzeciwu – wobec polityki nienawiści. Wszystko przez… transparent z podobizną Grzegorza Brauna, który ktoś przyniósł pod scenę.

Z głośników wybrzmiewa właśnie kultowa „Peggy Brown”, gdy wydarzenia przybrały niespodziewany obrót. Zespół nagle przerwał występ. Klawiszowiec formacji – Przemysław Myszor – podszedł do mikrofonu i bez ogródek wyraził swoje oburzenie, podkreślając je niecenzuralnymi słowami:

Pojawiła się twarz, której absolutnie nie wspieramy. Tego pana nie wspieramy i chciałbym, żebyście wszyscy wiedzieli, że go, k**a, nie wspieramy. Mam nadzieję, że to jest żart, że go tu przynieśliście