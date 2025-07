Sztaba nagle zaczął oceniać Szelągowską po ich rozwodzie. Ludzie w szoku. "Panowie, uczcie się"

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska poznali się w 2002 roku i przez wiele lat tworzyli jedną z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Choć przez długi czas nie formalizowali związku, po 11 latach bycia razem zdecydowali się na ślub cywilny, który odbył się w 2013 roku. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu – po dwóch latach para się rozwiodła, a później zdecydowała także o unieważnieniu ślubu kościelnego. Od tamtego momentu każde z nich poszło swoją drogą – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym – jednak nieprzerwanie pozostają osobami publicznymi, które budzą zainteresowanie mediów. W rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu „Świat Gwiazd” Adam Sztaba po raz pierwszy od dłuższego czasu otwarcie wypowiedział się na temat Doroty Szelągowskiej. Kompozytor zaznaczył, że ich obecne kontakty są raczej sporadyczne, ale niezmiennie darzy byłą żonę dużym szacunkiem.

- Dorota zawsze była inteligentna, szybka, błyskotliwa, więc myślę, że to porozumienie po prostu. Ona nawet miała też talent muzyczny, co ciekawe umiała parodiować Edytę Górniak. I to dobrze. No i talent pisarski oczywiście po mamie najpewniej, aczkolwiek tam cała rodzina była bardzo taka pisarsko-polonistyczna. (...) Ona ma talentu na trzy, cztery osoby przynajmniej. I musiała trochę poczekać na to, żeby tak dojrzeć - stwierdził Adam Sztaba.