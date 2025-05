Eksmąż Doroty Szelągowskiej miał kochankę, ale gwiazda wcale nie jest wściekła! "Najwięcej jej zawdzięczam"

Najbardziej znanym mężem Doroty Szelągowskiej, a raczej byłym mężem, jest Adam Sztaba. Choć para była ze sobą przez wiele lat, ich małżeństwo przetrwało krótko. Pobrali się w 2013 r., a już w 2015 byli po rozwodzie, o który zaczęli się starać niedługo po tym, jak przysięgli sobie miłość do grobowej deski. W 2014 r. Sztaba był już związany ze swoją obecną żoną, którą "zaobrączkował" w 2016 r. Szybko poszło!

Zobacz także: Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Sztaba i Szelągowska rozeszli się dekadę temu i oboje ułożyli sobie życie prywatne. Co ciekawe, Antoni Sztaba, syn Szelągowskiej, wcale nie jest synem muzyka, a poprzedniego partnera Doroty. A jednak nosi jego nazwisko.

Zobacz także: Dorota Szelągowska przeżyła chwile grozy. "Nie można wypłacić pieniędzy, zatankować samochodu". Nie była jedyna!

O związku Szelągowskiej i Sztaby wiadomo sporo, ale już o poprzednim i następnym małżeństwie gwiazdy telewizji - dużo mniej. Pewne jest, że oba nie były udane. Ostatnio Dorota wyznała, że jeden z jej mężów, którego nie wymieniła z nazwiska, miał kochankę! Wbrew pozorom gwiazda wcale nie mówi o kobiecie źle. Wręcz przeciwnie - szczerze przyznaje, że kochanka eksmęża okazała się wybawieniem.

Jak to możliwe?

Zobacz także: Dorota Szelągowska żegna młodziutką gwiazdę "MasterChef Nastolatki". Poruszające słowa

I dodała:

Zobacz także: Dorota Szelągowska kompletnie odmieniona. Wystarczyło kilka godzin u fryzjera. Jest lepiej?

Dzięki kochance męża Szelągowska spojrzała na swoje życie z dystansem. Teraz jest szczęśliwa z tajemniczym Wojtkiem u boku.

Myślę, że jeśli w dojrzałym wieku, znajdziesz kogoś, kto razem z Tobą nosi skarpy, trzymające się za ręce, to może (ale oczywiście nie musi) być przepustką do szczęścia na stare lata. Umieszczam to obok miłości do jedzenia i poczucia humoru. Coś jeszcze dodamy do tej listy? - pisała Szelągowska na swoim profilu na Instagramie na początku roku.