Sztuka „Królowa Śniegu” doczekała się kolejnej wersji. Kto w niej gra? Kto przyszedł na premierę?

Aleksandra Kisio ze starszym synem, Joanna Moro z dziećmi, Sebastian Cybulski z córką - to tylko niektórzy celebryci, którzy przyszli oklaskiwać grających w spektaklu „Królowa śniegu” aktorów: Agnieszkę Mrozińską, Krystiana Kukułkę, Annę Sandowicz i Patryka Cebulskiego. Publiczność powitał sam burmistrz Bemowa.

O czym jest „Królowa Śniegu”?

Bajka na podstawie baśni "Królowej Śniegu" napisana w 1844 roku przez Hansa Christiana Andersena i opublikowana rok później. W odróżnieniu od innych baśni napisanych przez Andersena, które zostały zainspirowane folklorem bądź tradycją innych narodów, opowieść ta zrodziła się w wyobraźni autora. Razem z piękną dziewczynką o imieniu Gerda, w tej roli Agnieszka Mrozińska, przeniesiemy się w magiczny świat przygód i niesamowitej podróży do zamku królowej. W pięknym lodowym pałacu mieszka królowa o lodowatym sercu (Anna Sandowicz)… Władczyni krainy wiecznych lodów była piękna na zewnątrz, ale wnętrze miała zimne. W jej lodowatym sercu nie ma miejsca dla żadnych uczuć. Mimo swej potęgi jest samotna i oziębła… Czy Gerdzie uda się uratować porwanego Kaja (Patryk Cebulski)? W jaki sposób Narcyz (Krystian Kukułka) pomoże Gerdzie? W spektaklu usłyszymy przepiękne piosenki oraz zobaczymy bajkową scenografię. Przeniesiemy się z nami do lodowatego świata królowej… Spektakl trwa około 50 minut i już w styczniu będzie można oglądać go w całej Polsce.