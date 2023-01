Choć wydaje się, że Szymon Bieniuk nie marzy o medialnej karierze, przez pryzmat znanych rodziców już jako dziecko stał się osobą publiczną. Wiele osób twierdzi, że to właśnie on jest najbardziej podobny do Anny Przybylskiej (+35 l.), po śmierci której żałobę przechodził na oczach całej Polski. Kiedy stracił mamę, miał zaledwie osiem lat. W wywiadach mówi, że niewiele pamięta z tamtego okresu. Dziś to jednak 17-letni młody mężczyzna, który ma na koncie pierwsze miłosne uniesienia. Właśnie opublikował na Instagramie zdjęcie z dziewczyną.

Szymon Bieniuk jest zakochany! Pokazał, jak całuje się z dziewczyną

Szymon Bieniuk już jako młody nastolatek mógł czytać o sobie, że jest bardzo ładnym dzieckiem i w przyszłości będzie łamał kobiece serca. Na razie okazuje się, że żadnego nie łamie, a zdobywa każdego dnia, ponieważ związał się z pewną dziewczyną o imieniu Mia. Choć nie jest natrętny i nie chwali się związkiem jak niektóre gwiazdy młodego pokolenia, od czasu do czasu lubi podzielić się swoim szczęściem ze światem. Tak stało się w piątek, kiedy spędzał wieczór z partnerką.

Zakochani wykonali sobie selfie "z góry", jak dotykają się ustami. Widać, że miłość ich uskrzydla i bardzo im na sobie zależy. Ponadto warto zauważyć, że Mia to piękna dziewczyna, o idealnie zarysowanych kościach żuchwy i długich włosach.

Myślicie, że Szymon Bieniuk zdecyduje się wprowadzić ukochaną w świat show-biznesu? Kto wie, może niebawem zadebiutuje z nią na jakieś ściance.

i Autor: Instagram @bieniuk_szymon

