Poważnie Doda pogodziła się z Górniak? Słuchajcie, jeżeli Doda pogodziła się z Górniak, jeżeli ten news jest prawdą, to mam filar, bardzo poważny do tego, żeby uznać, że tytuł mojej książki "Nie dajmy się podzielić", która przypominam, że będzie miała premierę już w ten piątek w Warszawie, jest trafiony w punkt. Jeżeli już takie znaki na niebie i na ziemi, i w innych eonach i innych galaktykach się pojawiają, bo tu trzeba czasem mówić też i o tym, że to w innych galaktykach, że Doda godzi się z Edytą Górniak. To znaczy, że wyczułem czas (...) Wspaniale. Bardzo dobra wiadomość. Bardzo się z niej cieszę — podsumował marszałek Sejmu.