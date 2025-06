Ta sukienka to prawdziwy game changer. Wachowicz zaprezentowała idealną "weselną" kreację - doskonały kolor, perfekcyjny krój

Na czerwonym dywanie wyborów Miss Polski Ewa Wachowicz zaprezentowała się w olśniewającej, długiej sukni wieczorowej. Uwagę przykuwał nie tylko jej energetyczny, nasycony odcień niebieskiego, ale też fason – idealnie skrojony i bardzo kobiecy. Gorsetowa góra z dekoltem w kształcie serca subtelnie eksponowała ramiona i dekolt, podkreślając jednocześnie talię. Długie rękawy w hiszpańskim stylu i rozcięcie na nodze nadawały stylizacji lekkości i nowoczesnego charakteru.

Sukienka Ewy Wachowicz z gali Miss Polska 2025

To kreacja, która doskonale sprawdzi się jako stylizacja na wesele – zwłaszcza dla kobiet po 40. czy 50., które szukają czegoś eleganckiego i nie przesadnie strojnego, ale z twistem. Stylizacja Wachowicz to przykład na to, że można wyglądać zjawiskowo, nie rezygnując z wygody i klasy.

Całość dopełniły długie, srebrne kolczyki o geometrycznej formie, zegarek i delikatna bransoletka. Fryzura również była trafiona – luźno puszczone włosy i grzywka zaczesana na bok stworzyły efekt świeżości i naturalności. Wachowicz wyglądała promiennie i bardzo kobieco – nie ma wątpliwości, że wiele kobiet chciałoby pójść w takiej sukni na wesele swojej siostry, córki czy przyjaciółki.

Pod zdjęciami stylizacji w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy: „Pięknie pani wygląda!”, „Chcę tę sukienkę!”, „Klasa sama w sobie!”. I trudno się nie zgodzić – to po prostu weselna petarda sezonu.

Ewa Wachowicz inspiruje

Styl Ewy Wachowicz od lat zachwyca połączeniem elegancji, klasy i kobiecości. Była Miss Polonia doskonale wie, jak podkreślić swoje atuty bez przesady. Stawia na dopasowane kroje, szlachetne tkaniny i kolory, które ożywiają cerę i dodają blasku. Jej stylizacje są przemyślane, ale niewymuszone – łączą w sobie dojrzałość i świeżość. Wachowicz nie boi się mocnych kolorów, głębokich dekoltów czy wyrazistych dodatków, ale zawsze zachowuje umiar. Dzięki temu jej wizerunek inspiruje kobiety w różnym wieku – zwłaszcza te, które chcą wyglądać nowocześnie, a jednocześnie z klasą.

