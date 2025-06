Komentarze po wyborach Miss Polski 2025! Internet zapłonął zaraz po tym, jak ona zwyciężyła

21 czerwca wybrano najpiękniejszą Polkę w konkursie Miss Polonia, 8 dni później kolejne tytuły rozdano w konkursie Miss Polski. W pierwszym z nich zwyciężyła 20-letnia Maja Todd, w drugim 20-letnia Oliwia Mikulska. Dostała nie tylko koronę, ale i sporo nagród, w tym aż 100 tys. zł!

Zobacz także: Miss Supranational 2025 wybrana! Wiemy, kto sięgnął po koronę najpiękniejszej. Jak poszło Polce?

Oliwia Mikulska, która została najpiękniejszą Polką (zaraz obok Mai Todd), ma dopiero 20 lat. Dziewczyna jest studentką, która kształci się na kierunku finanse i rachunkowość. Ale jej plany zawodowe są inne niż bycie np. księgową.

Zobacz także: W USA była miss. Dla miłości porzuciła karierę i zamieszkała w Polsce

Swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą medialną, w której chciałaby połączyć swoje zainteresowanie światem i ludźmi z działalnością społeczną. Jest osobą otwartą, odważną i kreatywną, co pomaga jej odnajdywać się w dynamicznym środowisku mediów. Bardzo dobrze czuje się przed kamerą, jednak największą satysfakcję daje jej praca przy organizacji dużych wydarzeń – szczególnie wtedy, gdy ma okazję współpracować z ludźmi i dla ludzi - informuje organizator konkursu Miss Polski.

Oliwia w 2023 roku została uhonorowana tytułem Osobowości Roku w swoim powiecie. Miała wtedy tylko 18 lat!

(...) doceniono w ten sposób jej zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną , która od dawna jest dla niej niezwykle ważna. Rok wcześniej wygrała konkurs otwierający pierwszą w Polsce platformę do dzielenia się materiałami edukacyjnymi, czym udowodniła, że potrafi łączyć kreatywność z konkretnym działaniem - czytamy w sieci.

Drugie miejsce w konkurskie Miss Polski 2025 zajęła Julia Czeszak (woj. małopolskie), trzecie - Julia Uchrońska (woj. mazowieckie), czwarte - Ewa Bochenko (woj. mazowieckie), a piąte - Julia Antoszkiewicz (woj. warmińsko-mazurskie).

Ale to nie wszystko! Miss Elegancji została Kamila Laskowska (woj. pomorskie), Miss Foto - Julia Uchrońska, Miss Gracji - Iza Wróblewska (woj. warmińsko-mazurskie), Miss Postawy Społecznej - Oliwia Mikulska, Miss Social Media - Ewa Bochenko, Miss Talent - Weronika Lewandowska (woj. opolskie), a za Najsympatyczniejszą Miss uznano Olę Toborek (woj. świętokrzyskie). Ten tytuł przyznawany przez uczestniczki konkursu.

Zobacz także: Z konkursu piękności prosto na ekrany. Te piękne miss zrobiły wielką karierę

Zaraz po tym, jak wybrano Miss Polski, w sieci pojawiły się pierwsze komentarze. Internauci rzucili się do gratulowania i zwyciężczyni, i jej rywalkom.

Zobacz także: Słynna polska miss zginęła z rąk szaleńca. Mąż wciąż drży o życie ich córeczki

Ale nie wszyscy byli zadowoleni. Pojawiły się także wpisy internautów, którym wybór nowej Miss Polski wcale nie przypadł do gustu:

"Jak zawsze nie wygra ładna. Powinna zostać miss pierwsza wice, te konkursy to oszustwo", "Julia Uchrońska najpiękniejsza", "Miałam inną kandydatkę", "Gratulacje dla zwyciężczyni! Ale dla mnie konkurencję zmiotła Julia Czesak! Niespotykana uroda, naturalność, piękne gęste włosy. To była kandydatka idealna… Niczego nie ujmując Oliwii, ale piąty rok z rzędu wygrała blondynka", "Serio? Przecież to Sara Stempka powinna wygrać".