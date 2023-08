Tadeusz Drozda ma 74 lata i jest w świetnej formie. Gospodarz "Śmiechu warte" w TVP udzielił wywiadu

Tadeusz Drozda to jeden z symboli szalonych lat 90. w polskiej telewizji. Trudno wyobrazić sobie ostatnią dekadę XX wieku bez legendarnego programu "Śmiechu warte", którego przez 10 lat gospodarzem był właśnie Drozda. W 2004 roku satyryk niespodziewanie przestał prowadzić program, a pięć lat później TVP zdecydowała się zakończyć jego emisję. W ostatnich latach o Tadeuszu Droździe nie było zbyt głośno. Okazuje się, że 74-letni dziś były gwiazdor telewizji ciągle jest w świetnej formie. - Jak się przepłynie kilometr, to człowiek trochę jest zmęczony, a trochę... wypoczęty. A od 40 lat mam inne ulubione zajęcie, które dobrze mi robi fizycznie - grę w golfa - wyznał jakiś czas temu Tadeusz Drozda w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie". Teraz legendarny gospodarz "Śmiechu warte" pojawił się w programie "Dobry przelot" emitowanym w serwisie YouTube. Oglądając i słuchając satyryka, zastygliśmy i poczuliśmy się zupełnie jak w latach 90. Tadeusz Drozda sprawia wrażenie, jakby czas dla niego się zatrzymał! Były gwiazdor TVP przy okazji ujawnił też prawdę o Krzysztofie Krawczyku i jego wielkim przeboju "Parostatek".

Tadeusz Drozda o kulisach powstaniu przeboju "Parostatek" dla Krzysztofa Krawczyka

Mało kto wie, że autorem tekstu do przeboju "Parostatek" jest właśnie Tadeusz Drozda! Jak doszło do tego, że ten kawałek trafił do Krzysztofa Krawczyka? - Siedziałem w garderobie i kończyłem tekst "Parostatku", bo tam miałem dla kogoś napisać (...) Jak już zszedłem z estrady, Krzysiek do mnie mówi: "O nie! To Ty już nikomu tego nie dasz". Bo jemu to się spodobało. Ale dlaczego? Przypadek. Myśmy grali koncert w niedzielę, a w poniedziałek on jechał do Katowic, żeby z orkiestrą Jerzego Miliana nagrać tak zwanego singla. Przyjechali, Krzysiek z Milianem siadł do pianina (...) i to "Paaarostatkiem w piękny rejs...". Dobra, ok. Milian w 10 minut na orkiestrę napisał aranż, minęło pół dnia i już mieli piosenkę gotową - ujawnił Tadeusz Drozda (nagranie znajduje się pod galerią). Znaliście tę historię? Krzysztof Krawczyk i Tadeusz Drozda - co za wspaniały duet!