Tajemnice Domu Artystów w Skolimowie. Poruszający serial dokumentalny "Super Expressu"

"Gwiazdy w Skolimowie" to wyjątkowy serial dokumentalny "Super Expressu", który opowiada o historii Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz jego niezwykłych pensjonariuszach. Monika Tumińska, jako pierwsza dziennikarka w Polsce miała szansę przekroczyć próg tego legendarnego miejsca i odkryć jego tajemnice. Każdy z odcinków programu opowiada o historii innego bohatera. Specjalnie dla "Super Expressu" swoimi przeżyciami podzielili się się m.in. aktorka Agnieszka Byrska Zaczyk i jej mąż, tenor operowy Zdzisław Zaczyk czy Halina Kowalska, gwiazda kultowego serialu "Alternatywy 4". Widzowie będą mieli również okazję dowiedzieć się więcej na temat innych znakomitych osobistości, które mieszkały w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Mowa na przykład o Jerzym Połomskim, Irenie Kwiatkowskiej czy Danucie Rinn.

"Super Express" zdradza tajemnice Domu Artystów w Skolimowie. "Często miałam łzy w oczach"

Premiera serialu odbędzie się w środę, 18 stycznia, jednak już dziś widzowie mogą wysłuchać wywiadu Jana Złotorowicza z Moniką Tumińską oraz Marleną Miarczyńską, aktorką, pełnomocnikiem Zarządu Głównego ds. DAWSP w Skolimowie i prezesem Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

- Pomysłodawcą i twórcą Domu Artystów był aktor Antoni Bednarczyk. Dom powstał w 1927 roku, później z inicjatywy pani Zofii Terne i państwa Rapackich nabierał swojej objętości. Dzieło to zwieńczyła nasza obecna mieszkanka, wielka aktorka pani Zofia Kucówna, która ogromnym wysiłkiem dobudowała część trzecią, która nazywa się "Carringtonowie" - opowiedziała Marlena Miarczyńska.

Najważniejszym punktem serialu są rozmowy z pensjonariuszami Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Monika Tumińska, która spędziła niezliczone godziny na wywiadach z artystami zdradziła, czego widzowie mogą spodziewać się w pierwszym odcinku "Gwiazd w Skolimowie".

- Cieszę się, że mam przyjemność rozmawiania z tymi osobami, bo mają one wiele do powiedzenia. Te rozmowy są bardzo ważne, wzruszające, czasami ciężkie. Często miałam łzy w oczach i nie mogłam nic powiedzieć przez emocje, które wywołują. W pierwszym odcinku będziemy wspominać tych, których z nami nie ma, m.in. panią Irenę Kwiatkowską czy pana Jerzego Połomskiego. Będziemy też oprowadzać państwa po całym domu. Pokażemy pokoje i miejsca, w których mieszkańcy spędzają najwięcej czasu. [...] W pierwszym odcinku pojawia się pani Ryszarda Gozdowska, świetna tancerka, która mimo swojego wieku jest bardzo energiczna. To właśnie ona zechciała nas oprowadzić i pokazać wszystkie zakamarki Domu. Każdy odcinek to inny bohater - powiedziała.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, który wspiera Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie i przekazania 1% swojego podatku. KRS: 0000161031

Zobaczcie cały wywiad Jana Złotorowicza z Moniką Tumińską i Marleną Miarczyńską!

