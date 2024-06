Tajemniczy występ Roxie Węgiel w Opolu. Wiemy, czym zaskoczy wokalistka! "Coś bardzo eleganckiego"

Kabareton wraca do Opola. Wszyscy na to czekali

Nie ma wątpliwości, że Roxie Węgiel ma teraz swoje przysłowiowe pięć minut. Od kilku miesięcy oczy opinii publicznej skupione są tylko na niej. Przepięknie zaprezentowała się w „Tańcu z gwiazdami”. I choć nie wytańczyła sobie Kryształowej Kuli, to jej tańce na długo zostaną w pamięci widzów. Piosenkarka dumnie celebruje również swoją miłość do Kevina Mgleja, z którym niedługo weźmie ślub kościelny.

Nic dziwnego, że Roxie Węgiel zaproszono do Opola, do udziału w wyjątkowym koncercie, pt. „Zakochani są wśród nas”, który poprowadzi Jacek Cygan (73 l.). Roxie wykona jeden z utworów Janusza Kondratowicza (†74 l.).

Zakochana Roxie oczaruje Opole!

Jak dowiedział się „Super Express”, kipiąca ostatnimi czasy seksapilem artystka, tym razem zamierza postawić na klasę i elegancję. - Wystąpię trzeciego dnia festiwalu w Opolu podczas koncertu galowego „Zakochani są wśród nas”, poświęconego piosenkom autorstwa Janusza Kondratowicza. Utwór, który zaśpiewam jest jeszcze tajemnicą, zapraszam przed telewizory oraz do Amfiteatru w Opolu. Mogę jedynie zdradzić, że jest to przepiękny utwór, którego nie miałam okazji jeszcze śpiewać na żywo, więc jestem bardzo podekscytowana faktem, że zaprezentuję go właśnie przed opolską publicznością. Jeśli chodzi o stylizację, to przygotowałam wraz z moim stylistą Konradem Sławińskim coś bardzo eleganckiego - zdradza nam Roxie.

Koncert "Zakochani są wśród nas". Cała lista wykonawców!

2 czerwca, czyli trzeciego dnia 61. KFPP w Opolu, Jacek Cygan poprowadzi koncert "Zakochani są wśród nas" o godzinie 20.00 w TVP1. Zaproszeni goście zaśpiewają utwory Janusza Kondratowicza. Będą to:

Kayah

Mietek Szcześniak

Natalia Kukulska

Staszek Sojka

Roxie Węgiel

Piotr Cugowski

Damian Ukeje

Ewelina Flinta

Anna Maria Jopek

Dorota Miśkiewicz

Andrzej Lampert

Natalia Przybysz

Kasia Moś

Ania Rusowicz

Bovska

Krzysztof Zalewski

Ania Karwan

Alicja Majewska

Kasia Wilk

Marcin Wyrostek

