Tak Dariusz Pachut potraktował mamę Dody. Wyciekło nagranie zza kulis

Na początku października informowaliśmy, że Doda i Dariusz Pachut znowu są razem. Choć para nie pokazuje się razem publicznie, to nasz informator potwierdził te domysły: - Rozstali się, ale postanowili walczyć o swoją wyjątkową relację. Trwało to kilka tygodni, ale udało im się dojść do porozumienia i wypracować kompromis. Znowu są razem - powiedziała nam osoba z otoczenia gwiazdy. W międzyczasie Dorota Rabczewska przyznała, że dużym błędem było upublicznianie związku, bo to zawsze źle wpływa na relację. Najwyraźniej wyciągnęła wnioski i uczy się na własnych błędach, bo od tamtej pory w jej mediach społecznościowych nie ma śladu Darka. Za to najwyraźniej jest jej w życiu.

Dariusz Pachut i Wanda Rabczewska razem na koncercie Aquiaria Tour

Na ostatnim koncercie piosenkarki, który odbył się w Warszawie w ramach Aquaria Tour pojawił się nie tylko Dariusz Pachut, ale także Wanda Rabczewska, mama piosenkarki. Oboje spędzili ten czas w swoim towarzystwie, a sportowiec znakomicie zaopiekował się mamą ukochanej. Do sieci wyciekło nagranie zza kulis, na którym wyraźnie widać, jak otoczył ją opieką, a gdy zaszła taka potrzeba, wziął kobietę za rękę i wyprowadził z oblegającego ją tłumu dziennikarzy. Ten widok stopił niejedno serce.

Doda realizuje zawodowe marzenia

Doda ma teraz zdecydowanie swój czas. Wydała znakomitą płytę, zrealizowała marzenie o ogromnej trasie koncertowej, a widzowie Polsatu mogą co tydzień śledzić jej poczynania w programie "Doda Dream Show". To wiele wyzwań, ale piosenkarka nie obawia się ciężkiej pracy. Dobrze, że w tym intensywnym czasie ma przy sobie bliskich. Może też liczyć na wsparcie wiernych fanów. Wreszcie doczekała się swoich 5 minut, oby trwały jak najdłużej.

Doda o koncertach, nominacji z sanah, biletach za 800 zł i byciu mamą [WYWIAD ZA KULISAMI]