Tak gwiazdy spędzają ferie. Doda świeci biustem na śniegu! A inne...

Doda wyjechała z nowym ukochanym, Dariuszem Pachutem (37 l.), na narty do Austrii. Zarażona pasją do szusowania była partnerka Darka, Dorota Gardias (43 l.), w tym samym czasie również wybrała się na narty i wspinaczkę do Szklarskiej Poręby i zahaczyła o Czechy.

Na ferie w ciepełku zdecydowały się natomiast Katarzyna Glinka (46 l.), która razem z rodziną wyjechała na Florydę, i Izabela Krzan (28 l.), która poleciała ze swoją mamą na Mauritius. Natalia Siwiec (40 l.) ma to szczęście, że niemal cały rok może wygrzewać się w Meksyku, gdzie zamieszkała. Ale teraz bawi się w równie słonecznej Kostaryce.

