Tak gwiazdy wyglądały w szkolnych latach. Niektórych trudno rozpoznać

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-10-14 5:30

Dziś znamy ich z telewizji, seriali i pierwszych stron gazet. Trudno jednak uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądali zupełnie inaczej! Martyna Wojciechowska, Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor czy Edyta Herbuś również mają w swoich albumach fotografie z czasów szkolnych. Niektóre z nich mogą naprawdę zaskoczyć. Rozpoznalibyście te twarze bez podpisów?

Tak wyglądały gwiazdy, zanim zdobyły popularność. Szkolne fotografie to prawdziwa podróż w czasie

Zdjęcia klasowe, fotografie do legitymacji i pamiątkowe kadry z zakończenia roku szkolnego. Większość z nas ma w domowych albumach przynajmniej kilka takich fotografii. Nie inaczej jest w przypadku znanych osobistości. Choć dziś kojarzymy je z dopracowanymi stylizacjami i występami przed kamerami, na zdjęciach sprzed lat możemy zobaczyć ich zupełnie inne oblicze.

Charakterystyczne fryzury, ubrania modne w latach 80. i 90., a przede wszystkim młodzieńcze twarze sprawiają, że niektóre osoby trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka. Wśród gwiazd, których szkolne fotografie zachowały się do dziś, nie brakuje popularnych aktorów, prezenterów i osobowości telewizyjnych.

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Martyna Wojciechowska na zdjęciu sprzed lat. Tak wyglądała, zanim została znaną podróżniczką

Martyna Wojciechowska od lat kojarzona jest z dalekimi podróżami, odważnymi wyprawami i programem „Kobieta na krańcu świata”. Zanim jednak zdobyła popularność, była uczennicą XXII Liceum Ogólnokształcącego im. José Martí w Warszawie. Szkołę ukończyła w 1993 roku, a w czasach nauki pełniła funkcję przewodniczącej samorządu szkolnego.

Po latach przyznała, że była wymagającą uczennicą, która lubiła zadawać pytania i kwestionować utarte schematy. Dziś jej fotografie z młodości są ciekawą okazją, by zobaczyć podróżniczkę z zupełnie innej strony.

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Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Tak wyglądali, zanim zostali znaną parą

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do najbardziej rozpoznawalnych małżeństw polskiego show-biznesu. Ona zdobyła popularność dzięki roli Małgosi Mostowiak w serialu „M jak miłość”, on od lat związany jest z telewizją i prowadzeniem programów rozrywkowych.

Dziś wspólnie tworzą internetowe materiały, w których chętnie pokazują swoje poczucie humoru i dystans do siebie. Jednak zanim ich drogi się połączyły, każde z nich miało za sobą zupełnie inne doświadczenia.

Dowbor dorastał w rodzinie związanej z mediami – jego matką jest dziennikarka i prezenterka Katarzyna Dowbor. Koroniewska natomiast wychowywała się w Toruniu, a później ukończyła studia aktorskie w Łodzi. Ich szkolne fotografie pozwalają cofnąć się do czasów, gdy oboje byli jeszcze daleko od telewizyjnej popularności.

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Edyta Herbuś w szkolnych latach. Już wtedy miała wielką pasję

Edyta Herbuś dorastała w Kielcach, gdzie uczęszczała do technikum poligraficznego. To właśnie w rodzinnym mieście rozpoczęła również swoją przygodę z tańcem. Miała zaledwie dziewięć lat, gdy zainteresowała się zajęciami w lokalnej szkole tanecznej.

Z czasem treningi stały się ważną częścią jej codzienności. Herbuś godziła naukę z intensywnymi ćwiczeniami, a później zaczęła odnosić sukcesy na turniejach tanecznych. Szerokiej publiczności dała się poznać między innymi dzięki udziałowi w „Tańcu z gwiazdami”.

Dziś jest również aktorką i osobowością telewizyjną. Fotografie z czasów szkolnych pokazują ją jednak na długo przed występami w popularnych programach.

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Szkolne zdjęcia mają w sobie coś szczególnego. Pokazują znane osoby bez scenicznych kostiumów, profesjonalnego makijażu i stylizacji przygotowanych na medialne wydarzenia. Dla jednych są zabawną pamiątką, dla innych okazją do przypomnienia sobie czasów młodości.

Przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat zmieniają się fryzury, sposób ubierania i rysy twarzy. Czasem jednak wystarczy jedno spojrzenie, by dostrzec ten sam charakterystyczny uśmiech.

Jak w szkolnych latach wyglądali Martyna Wojciechowska, Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Edyta Herbuś? Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, czy rozpoznalibyście ich na dawnych zdjęciach!

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Edyta Herbuś. O ich metamorfozach z czasów szkolnych przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 31
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