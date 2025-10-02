Tak Małgorzata z "Sanatorium miłości" zareagowała na informację o związku Grażynki. "Bałam się, że będzie łatwą ofiarą"

Grażyna z "Sanatorium miłości" od początku głośno mówiła, że chce znaleźć męża – i wszystko wskazuje na to, że go znalazła. Uczucie łączące ją i Kazimierza rozkwitło błyskawicznie, a dziś przyjaciółka z programu, Małgorzata Mikusek, wzrusza się, patrząc na szczęście pary.

Kiedy Grażyna i Kazimierz ogłosili swój związek, wielu widzów "Sanatorium miłości" nie mogło uwierzyć, że ta historia to nie filmowy scenariusz, a prawdziwe życie. Dziś ich miłość kwitnie, a przyjaciółka z programu, Małgorzata Mikusek, nie ukrywa wzruszenia, obserwując szczęście koleżanki. O wszystkim opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Ja jestem przeszczęśliwa, że doszło do tego momentu, bo tak naprawdę to jest jedna jedyna osoba – Grażynka – z całego "Sanatorium miłości", która wierzyła. (…) Ona mówiła wprost: ja chcę męża

– wspomina Gosia.

Choć wielu podchodziło do tego sceptycznie, Grażynka udowodniła, że nawet po przejściach i w dojrzałym wieku można znaleźć prawdziwą miłość.

Grażyna i Kazimierz - miłość od pierwszego wejrzenia… przez ekran

Kazimierz nie czekał, nie kalkulował – od kiedy tylko zobaczył Grażynkę w jednym z odcinków "Sanatorium miłości", od razu wiedział, że to ta jedyna.

Facet konkretny – nie tracimy czasu. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Przez ekran! I mówią, że to nie istnieje. A jednak istnieje – i ona jest tego dowodem

– podkreśla Małgorzata.

Grażyna od początku była pewna swojego wyboru, choć przyjaciółka początkowo miała wątpliwości.

Ja jestem taka racjonalna, emancypantka, a ona to po prostu czuła. Pierwszy raz, drugi, trzeci… a za czwartym już pierścionek. Mówię: ludzie, gdzieś ty takiego znalazłaś? Ja też tak chcę!

– śmieje się Gosia.

Grażyna przez lata sama dźwigała ciężar życia. W ostatnich miesiącach pracowała na dwa etaty w Holandii, by zapewnić sobie lepsze warunki.

Ona zawsze mówiła: muszę sama. Ale kiedy pojawił się Kaziu, usłyszałam: ja już nie wracam. On powiedział, że ona się w życiu napracowała i teraz on będzie się o nią troszczył. Jak to opowiadała… mam dreszcze do dziś

– mówi Mikusek.

Kazimierz okazał się mężczyzną, który wniósł w życie Grażyny spokój i poczucie bezpieczeństwa.

On naprawdę ją otacza troską. Nie zabrania rozmów, nie robi scen, tylko pyta: Grażynka, wszystko w porządku? Jeżdżą razem, robią wędliny, działają… Ja się śmieję: rany boskie, to jest to!

– opowiada Małgosia.

Małgorzata nie ukrywa, że początkowo była dość sceptyczna i bała się, że Grażynkę ktoś zrani

Choć na początku Małgorzata obawiała się, że jej przyjaciółka może zostać zraniona, dziś nie ma już wątpliwości.

Bałam się, że Grażynka z małego miasteczka będzie łatwą ofiarą. Ale ona zawsze powtarzała: Gośka, nie bój się. I miała rację. Patrzę na nich i jestem naprawdę przeszczęśliwa

– podsumowuje Gosia.

