Słowa Grażyny bardzo mnie rozbawiły. Myślę, że były sympatyczne i śmieszne. Słyszałam, że zrobiła się wokół tego trochę burza, ale dla mnie to nie było obraźliwe. Osoby, którym nie podobały się te słowa, nie wyczuwają intencji Grażynki i nie słyszą intonacji, w jakiej to mówi. Ona to powiedziała cieplutko, serdecznie, a wiem, że mnie lubi i szanuje. To nie było nic złego! Grażynkę bardzo szanuję i lubię, a te jej słowa tego nie zmieniają. Czasem mam wrażenie, że nie słuchamy do końca.

Może to nie jest dobre porównanie, bo to całkiem co innego, ale to jest trochę tak, jak Beatka Tyszkiewicz powiedziała kiedyś na mnie: "czarna mamba". Jestem dość sympatyczną kobietą, ale jak usłyszałam, że jestem "czarną mambą", to mnie to po prostu zszokowało. Pomyślałam: 'Wow, super! W końcu jest konkret!'. To było dla mnie bardzo na plus, nawet powiedziałam Beacie: 'Dziękuję ci, Beato, w końcu jestem dorosła!'. Zawsze byłam Iwonką, Iwonusią, a teraz jestem dorosła. Bardzo lubię tę "czarną mambę" i bardzo się z nią identyfikuję, to jestem ja!