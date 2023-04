Tak Piotr Gąsowski świętował swoje urodziny! Zwrócił się z tej okazji do swoich byłych żon. Szokujące wyznanie!

II Turniej mistrzów "Va Banque". Kto awansował do półfinału?

Piotr Gąsowski jest aktorem od 40 lat. Popularność zyskał dzięki serialowi "Daleko od Noszy", gdzie wcielił się w rolę zabawnego doktora Czesława Basena. Od tamtego czasu spełniał się jako prowadzący programy telewizyjne. Najpierw przez lata prowadził "Taniec z Gwiazdami" na antenie TVN. Później przez 17 edycji wraz z Maciejem Dowborem prowadzili "Twoją twarz brzmi znajomo". Gąsowski rozstał się z programem w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką.

Po prezenterze nie widać ani grama smutku z powodu utraty pracy. Ostatnio świętował swoje 59. urodziny. Z tej okazji dodał na swojego Instagrama zdjęcie, gdzie jest w objęciach swoich byłych żon. Pod ich adresem skierował też kilka ciepłych słów.

- Moi Drodzy! Byliśmy wczoraj w Krakowie na 60-tce naszego przyjaciela! A o północy, te dwie kobiety przypomniały mi oraz wszystkim świętującym, że właśnie zaczęły się moje urodziny! Dziękuję Wam Drogie Dziewczyny i Mamusie naszych dzieci, Haniu i Aniu za to , że Was mam i Wy macie mnie i, że nasze dzieci mają siebie a my mamy siebie wszyscy nawzajem!!! I, że sobie kibicujemy! - napisał Gąsowski.

