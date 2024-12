Tak teraz wygląda 48-letnia Agata Buzek! Dawno jej nie widzieliśmy. Nagle zniknęła z show-biznesu

Schorowany Stanisław Tym codziennie dzwonił do gosposi by głaskała jego psy... "Cała wieś płacze"

Agata Buzek została "przyłapana" przed budynkiem, w którym mieści się studio "Dzień dobry TVN". Nie dało się jej nie zauważyć. 48-letnia gwiazda wybrała bowiem dość odważną stylizację.

Miała na sobie czarną spódnicę sięgającą do połowy łydek i grube rajstopy, do tego botki na niewysokim obcasie. Ten zestaw stanowił doskonałą bazę do kolorowych szaleństw z resztą stroju. Aktorka wdzianko uzupełniła wyrazistą kurtką z puszystego materiału w odcieniu musztardy, pod nią miała żółty sweter. Kropką nad i była różowa, ciepła czapa, która na pewno tego dnia się przydała.

Buzek do stroju dobrała fioletową torebkę... na zakupy. Nie potrzebowała drogiej torby od którejś ze znanych marek, by przyciągać wzrok. Tak prezentowała się na warszawskich ulicach, gdzie pokazała się po raz pierwszy od miesięcy! Dawno jej nie widzieliśmy, bo aktorka wyprowadziła się ze stolicy - w Warszawie było dla niej zbyt głośno.

Agata Buzek i Małgorzata Ostrowska-Królikowska pomagają zwierzętom

W "Dzień dobry TVN" Buzek pokazała się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską (teściową Joanny Opozdy, z którą walczy w sądzie). Obie mówiły o akcji pomocowej dla zwierząt.

Akcja "Wielcy Małym" trwa 17 lat. Zapoczątkowali ją Beata Błasiak i Piotr Piasecki. Pozdrawiamy was serdecznie. Beata nie mogła tu przyjechać, ja jestem w jej imieniu - opowiadała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

I dodała:

Zawsze jest organizowana sesja zdjęciowa. Jest też kalendarz, który państwo mogą nabyć. To jest taka misja adopcji zwierząt, które przebywają w schroniskach. Zbieramy na lekarstwa dla nich, na jedzenie, na opiekę weterynaryjną. To teraz się stało modne i bardzo się cieszymy.

Agata Buzek uzupełniła wypowiedź koleżanki o bardzo ważny aspekt:

Pamiętajmy, że oczywiście zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest prezent na Boże Narodzenie. Teraz zbliżają się święta, więc zawsze warto to powiedzieć. To nie jest maskotka, która jest po prostu fajna, jak jest malutka, słodka. Potem jednak zachoruje, urośnie, trzeba wyjechać na wakacje i staje się niewygodna. Zwierzę to są codzienne obowiązki, ale to też przede wszystkim codzienna radość i codzienna miłość.

Agata Buzek odeszła z show-biznesu? Woli samotność

Agata Buzek na co dzień nie mieszka w Warszawie. Przeniosła się na Podlasie, gdzie nie uchodzi za wielką gwiazdę. Tam ma ciszę i spokój, czas na to, aby robić na drutach i chodzić na spacery z psami. Poza tym aktorka wciągnęła się w odnawianie mebli.

Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu. Od blichtru. Jestem coraz bardziej schowana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wyjść na spacer z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się przez nikogo obserwowana i oceniania. (...) Najbardziej relaksuje mnie robienie na drutach. Przez całą zimę robię czapki, szaliki i sprzedaję je na aukcjach dla czworonożnych przyjaciół. Lubię też malować szafki- opowiadała w wywiadzie dla "Życia na gorąco".

Agata Buzek żyje w cieniu show-biznesu. Sporo czasu spędza w samotności