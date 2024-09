Tak teraz wygląda Andrzej Rybiński. Pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego

Andrzej Rybiński na polskiej scenie muzycznej obecny jest już od dawna. Muzyk przez lata współtworzył grupę "2 plus 1", jednak to jego kariera solowa sprawiła, że zyskał popularność i uznanie wśród fanów. Do jego największych hitów należy utwór "Nie liczę godzin i lat", który znany jest wśród młodych oraz starszych fanów. Niedawno Rybiński pojawił się w show Kuby Wojewódzkiego. Zobaczcie, jak zmienił się przez te wszystkie lata.