Choć w ostatnich latach Ewelina Flinta rzadziej pojawia się na łamach kolorowych magazynów, jej fani nie zapomnieli o niezwykłym głosie i charyzmie, które zapewniły jej miejsce wśród najzdolniejszych wokalistek w Polsce. Od czasu debiutu w "Idolu" minęły ponad dwie dekady, a artystka przeszła długą drogę – zarówno muzycznie, jak i prywatnie. Jej najnowsze pojawienie się na premierze teatralnej to doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Ewelina nadal należy do grona najbardziej wyrazistych artystek w naszym kraju oraz jak teraz wygląda.

Tak teraz wygląda Ewelina Flinta

Ewelina Flinta pojawiła się w Teatrze Rampa przy okazji premiery jednego z najnowszych spektakli. Jej obecność na wydarzeniu wywołała poruszenie – nie tylko ze względu na sentyment, jakim darzy ją publiczność, ale i dzięki jej nowemu, odświeżonemu wizerunkowi. Ewelina zaprezentowała się w modnej, ale zarazem bardzo naturalnej stylizacji, podkreślając swoją urodę. Jej promienny uśmiech i nietuzinkowa ruda fryzura sprawiły, że fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej obiektywów.

Gwiazda pozowała fotoreporterom w czarnej stylizacji. Miała na sobie długi płaszcz, rozszerzane spodnie oraz buty na obcasie. Spod okrycia wierzchniego wystawały niebieskie pióra przyczepione najpewniej do marynarki.

Ewelina Flinta - kariera

Po latach intensywnej kariery Flinta skupiła się na projektach bardziej niszowych, współpracując z muzykami z różnych gatunków. Między 2010 a 2015 rokiem koncertowała w ramach zespołu Flinta&Palma&Fazi, łączącego elementy jazzu, rocka i popu. W ostatnich latach artystka angażuje się także w działania społeczne – wspierała m.in. projekt Sounds Like Women, zwracający uwagę na kwestie równości i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

W lutym 2024 roku piosenkarka przypomniała o sobie w utworze "Fernando" zespołu Voice Band, a 22 maja 2024 roku premierę miał jej trzeci solowy album pt. Mariposa. Krążek stanowi nowe muzyczne otwarcie – dojrzalszy, głęboki, ale nadal pełen emocji i wyrazistości, które są jej znakiem rozpoznawczym.

