Tak trenerzy "Voice of Poland" skwitowali talent Taylor Swift. Tylko Szpak się wyłamał

Na początku sierpnia Taylor Swift, jedna z największych gwiazd amerykańskiej muzyki zagrała w Warszawie aż trzy koncerty. O wizycie wokalistki huczały media, rozpalając do czerwoności dyskusję na temat artystki, jej talentu i kariery. Fotografiami i nagraniami z koncertów dzielili się w sieci nie tylko zwykli fani piosenkarki, ale także osoby z pierwszych stron gazet. Takiej imprezy nie ominęły też gwiazdy. Pojawili się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Julia Wieniawa czy Doda.

Trenerzy "The Voice of Poland" nie przepadają za Taylor Swift? Ich słowa nie pozostawiają złudzeń

W tym samym mniej więcej czasie odbywały się nagrania muzycznego talent show "The Voice of Poland". Trenerzy i gwiazdy programu Lanberry, Tomson, Baron oraz Kuba Badach poruszyli temat twórczości autorki takich przebojów, jak „Shake It Off”, „I Knew You Were Trouble” i „Anti-Hero”.

Wychowywałem się na muzie lat 70., gdzie po prostu było więcej akordów i więcej melodii. Jak słucham Taylor Swift, to mam takie poczucie, że przy szóstej piosence nie jestem w stanie odróżnić pierwszej od szóstej.

– stwierdził na planie „The Voice of Poland” Kuba Badach. Okazuje się, że pozostali trenerzy talent show także nie należą do grona fanów Taylor Swift. W sukurs szybko pośpieszyli panowie z Afromental.

Jej piosenki mają więcej charakteru niż ona sama

– zaopiniował ostro Tomson

Nie kupuję tego

– oznajmił krótko Baron.

Ona jest po prostu bardzo poprawna

– oceniła Lanberry. Podczas dyskusji trenerka "The Voice of Poland" wyznała również, co jej doskwiera na koncertach amerykańskiej gwiazdy.

Mnie przeraża to, że idziecie na koncert Taylor, a słyszycie setki fanów, którzy drą się na maksa, więc nie macie przyjemności z posłuchania, co się tam tak naprawdę dzieje

– powiedziała Lanberry. Udziału w dyskusji nie podjął Michał Szpak, który przyznał jedynie, że nie był na koncercie amerykańskiej gwiazdy. A wy lubicie Taylor? Dajcie znać w sondzie poniżej!

