Grzegorz Hyży zabrał żonę na koncert Taylor Swift. Agnieszka zaszalała ze stylizacją

Anna Popek pokazała swoją młodszą siostrę. Są do siebie podobne? "Dobre geny"

Znamy skład trenerski 15. edycji „The Voice of Poland”. TVP podało nazwiska jurorów

Niepokojące doniesienia o zdrowiu Danuty Stenki. Trwało to kilka lat. Aktorka nie chce być ciężarem dla bliskich

Nie do wiary!

Koncert Taylor Swift ściągnął do Warszawy tłumy fanów. Od czwartku trwa dla nich wielkie święto. Koncerty zorganizowane w ramach trasy "The Eras Tour" to wyjątkowe, ponadtrzygodzinne widowiska, podczas których gwiazda przebiera się aż dziewięciokrotnie. Stylizacje Taylor, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, zachwyciły fanów. Wiele fanek również przygotowało na tę okazję specjalne stroje. Dużo cekinów i kowbojki - tak w skrócie można opisać obowiązkowe elementy stroju Swifties.

Nie przegap: Tylko u nas! Taylor Swift wszystkich zrobiła w konia! w tajemnicy ZMIENIŁA HOTELE!

Gwiazdy na koncertach Taylor Swift

Na koncertach pojawiło się sporo polskich gwiazd. Udało nam się wypatrzyć wyjątkowo skromnie ubraną na tę okazję Dodę, mocno błyszczącą Małgorzatę Rozenek- Majdan, która tego dnia przywdziała kusą, cekinową mini oraz Lunę w stroju Barbie-kowbojki. Na piątkowym koncercie bawiła się również cała rodzina Rubików, którzy postawili jednak na dżinsy i t-shirty.

Z kolei Grzegorz Hyży i jego żona podzielili się lookiem. On wybrał nierzucający się w oczy strój - do czarnych dżinsów i jasnej koszuli założył kowbojki i zakrywającą twarz czapkę z daszkiem. Ale... aby podbić nieco wyjątkowość wieczoru, do paska przymocował stylową apaszkę, która powiewała za nim na wietrze.

Zobacz też: Gwiazdy szaleją na drugim koncercie Taylor Swift w Polsce. Tylko spójrzcie na Julię Wieniawę!

Agnieszka Hyży w połyskującej mikro sukience. Oto jej wersja stylizacji na Swifties

Za to od żony piosenkarza trudno było oderwać wzrok. Agnieszka Hyży, którą przypomnijmy, że od września będzie można oglądać w nowej śniadaniówce Polstu, stylizacją niemal przyćmiła samą gwiazdę tego wieczoru. Jej mikrosukienka na cieniutkich ramiączkach uszyta była z opalizujących jak syreni ogon frędzelków. Do tego prezenterka dobrała buty w kowbojskim stylu - czarne i na wysokiej koturnie, czarną torebkę i skórzaną kurtkę w typie ramoneski. Włosy ułożyła w miękkie fale. Zrezygnowała z biżuterii. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pary. Co myślicie o stylizacji Agnieszki?

Zobacz: Długa lista koncertowych wymagań Taylor Swift. Tego nie może zabraknąć w jej garderobie

Zobacz w galerii, jak prezentowali się Grzegorz i Agnieszka Hyży na koncercie taylor

Taylor Swift wszystkich zrobiła w konia! W tajemnicy ZMIENIŁA HOTELE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.