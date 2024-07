Tak wparowała na Kasprowy Wierch. Aktorka przesadziła?

Krzysztof Globisz w końcu doszedł do siebie? Pokazał się po długiej nieobecności

Rozwód Maryli Rodowicz. Słynna koleżanka dobijała się do niej telefonicznie!

Tylko u nas! Wysypał się worek z nazwiskami uczestników Twoja Twarz Brzmi znajomo! To wielkie gwiazdy

Monika Mrozowska sławę i rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu "Rodzina zastępcza". Po zakończeniu emisji doskonale sprawdziła się jako aktorka, pisarka, a także skandalistka. Uwadze mediów nie umknął bowiem fakt, że ma czwórkę dzieci z trzema różnymi partnerami. Ostatnio w mediach społecznościowych pochwaliła się tym, że jej serce znowu jest zajęte.

Zobacz też: Monika Mrozowska pokazała swój nowy dom. Na razie nie robi on większego wrażenia. Mamy zdjęcie!

Mrozowska wywołała burzę w sieci. Wszystko przez obuwie

Monika Mrozowska wraz z ukochanymi dziećmi wybrała się do Zakopanego. Błogim czasem postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych. Mało kto w komentarzach spodziewał się takiej burzy.

Zobacz też: Mrozowska podała konkretną kwotę alimentów, jakie dostaje na dzieci! Ludzie nie zostawili na niej suchej nitki

Na instagramowym profilu Mrozowskiej znalazły się zdjęcia, na których zapozowała z pociechami. Widać nie tylko piękne góry, ale i zupełnie nieprzystosowane do górskich warunków buty. Internauci byli w szoku, kiedy to zobaczyli. Od razu postanowili wytknąć to aktorce w sekcji komentarzy.

"Chociaż obuwie mogłoby być odpowiednie. Szkoda czasu TOPR-u marnować na modelki instagramowe"

"Spoko buty na wypad w góry z dziećmi. Jak już chce Pani dawać przykład, to proszę dawać dobry"

"A w tych klapkach to wygodnie się chodzi po górach?" - można było przeczytać wyraźnie zawiedzionych fanów.

Zobacz też: Były partner Moniki Mrozowskiej PRZERWAŁ MILCZENIE. Wdał się w dyskusję z internautami. Post dolał oliwy do ognia?!

Na odpowiedź Moniki nie trzeba było zbyt długo czekać. Okazuje się, że kobieta na Kasprowy Wierch wjechała kolejką.

"Tak! W klapkach! Droga do Kuźnic to chodnik, a i w wagoniku na Kasprowy bruku brak. Poza tym buty "mniej klapkowe" zostały totalnie przemoczone dzień wcześniej" - napisała.

Zobacz też: Monika Mrozowska poczuła lato i zrzuciła ubrania. Tak wygląda po urodzeniu czwórki dzieci! [ZDJĘCIA]

Zobacz naszą galerię: "Rodzina zastępcza" ma 25 lat. Tych aktorów nie ma już z nami

Sonda Obserwujesz Monikę Mrozowską na Instagramie? Tak, podoba mi się ten kontent Nie, to nie moja bajka