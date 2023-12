Skoro już muszę zostać w domu, to wykorzystuję ten czas . Oczywiście kuruję się, ale też czytam książki, żeby znaleźć dla Was ciekawych gości do audycji. Poza tym zabieram się powoli za porządki. Chcę przygotować dom na Święta, aby pozbyć się tego, co zagraca mieszkanie, a czego nie używam. W Nowy Rok wejdę bez starego balastu. A tak na marginesie, zdaje się, że mamy wszystkiego za dużo… Mniej znaczy więcej, chociażby dlatego, że wiemy co gdzie się znajduje - skwitowała Anna Popek.