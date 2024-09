Tak wygląda grób słynnej gosposi z "Plebanii". Katarzyna Łaniewska była gwiazdą, ale wskazuje na to tylko jedno słowo wyryte na płycie

Katarzyna Łaniewska zmarła w grudniu 2020 r. Jej śmierć była ciosem nie tylko dla najbliższych i fanów talentu gwiazdy, ale również polityków. Podczas mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, która odbyła się w styczniu 2021 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Łaniewską wspominał nawet Jarosław Kaczyński:

Pani Katarzyna Łaniewska była aktorką, wybitną aktorką, i była, co za tym idzie, artystą. Bo aktor, prawdziwy aktor, a już w szczególności wybitny aktor, jest artystą, bo to sztuka, choć ulotna, to bardzo ważna, niezwykła, niezastąpiona. Jeśli kogoś Bóg obdarzy tym nieczęstym talentem, to może i powinien czynić wiele dla kultury poprzez teatr, film, różnego rodzaju widowiska. Ale może złożyć się także i tak, że może, chociaż tu już jest kwestia woli, dobrej woli, czynić wiele także w innych dziedzinach, zabiegać o dobro, o dobro wspólne. Zabiegać o dobro, które odnosi się do wspólnoty, do wspólnoty tej najszerszej, w której uczestniczymy, wspólnoty narodowej.