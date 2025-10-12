Tak wygląda grób Soni Szklanowskiej. Smutny widok

Miała dopiero 25 lat i całe życie przed sobą. Sonia Szklanowska, znana z drugiej edycji "Hotelu Paradise", odeszła w maju 2025 roku. Po kilku miesiącach od jej pogrzebu na rodzinnym cmentarzu w Świekatowie stanął pomnik, który wzrusza wszystkich, którzy go zobaczą. Subtelny, pełen symboli, idealnie oddaje jej delikatność i wewnętrzny smutek, z którym przez lata się zmagała.

Sonia Szklanowska była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek "Hotelu Paradise". Sympatyczna, uśmiechnięta, pełna energii, tak zapamiętali ją widzowie. Jednak za ekranowym blaskiem kryła się wrażliwa dusza artystki, która od dawna toczyła cichą walkę z depresją. Jej śmierć 17 maja 2025 roku wstrząsnęła fanami i przyjaciółmi. Kilka dni później, 24 maja 2025 roku, odbył się jej pogrzeb w rodzinnej miejscowości Świekatowo pod Bydgoszczą. Ceremonia miała niezwykle spokojny, symboliczny charakter, zgodnie z życzeniem Soni, wszyscy żałobnicy ubrani byli w jasne kolory, a trumnę otaczały białe kwiaty. To był jej ostatni znak dla świata, że nawet w smutku chciała zostawić po sobie światło.

Tak wygląda pomnik na grobie Sonii Szklanowskiej

Początkowo grób Soni był bardzo prosty. Znicze, kwiaty, zdjęcie i maskotki przynoszone przez rodzinę i przyjaciół, to właśnie one tworzyły tymczasowe miejsce pamięci. Jednak po kilku miesiącach na cmentarzu pojawił się piękny, starannie wykonany nagrobek, który szybko stał się miejscem refleksji i wzruszeń dla odwiedzających.

Pomnik Soni znajduje się w tylnej części cmentarza, ale mimo to przyciąga wzrok od pierwszych chwil, kiedy się na niego patrzy. Uwagę zwraca również duża fotografia, młoda kobieta z szerokim uśmiechem patrzy prosto w obiektyw. Całość utrzymana jest w jasnych barwach, bieli, beżu i delikatnego różu, kolorach, które symbolizują spokój i czystość.

Na nagrobku znajdują się liczne znicze i kwiaty, głównie w odcieniach bieli. Fani i bliscy regularnie odwiedzają to miejsce, zostawiając też pamiątki i listy. 

Sonia otwarcie opowiadała o swoich zmaganiach z depresją. W jednym z jej utworów, "To już nie mój dom", który w serwisie YouTube obejrzało ponad 6 milionów osób, padają słowa, które nie pozostawiają, co do tego wątpliwości.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

