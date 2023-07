Małgorzata Kurzajewska-Zarinah, siostra Macieja Kurzajewskiego, pojawiła się niespodziewanie w telewizji w roli ekspertki od Izraela. Siostrę słynnego prezenterka zaproszono do programu "W kontrze" w TVP. Małgorzata sama siebie nazywa "wieczną Beduinką" i w takim też charakterze przedstawiono ją na szklanym ekranie. "Jesteśmy stworzeni na korzeniach chrześcijańskich i od tego się nie odetniemy (...). Ziemia Święta jest miejscem, w którym dopełniają się cztery ewangelie kanoniczne", mówiła Małgorzata Kurzajewska-Zarinah. Kobieta od lat pilotuje wycieczki po Ziemi Świętej w Izraelu. Jej mężem jest zresztą Jerozolimczyk, którego poznała podczas jednej z takich wypraw. Mężczyzna jest licencjonowanym izraelskim przewodnikiem. To, jak wygląda Małgorzata Kurzajewska-Zarinah, do tej pory było dla wielu ludzi tajemnicą, która właśnie została odkryta.

Przeczytaj również: Niepojęte, co robił w młodości Maciej Kurzajewski! Zdumiewające fakty. Kasia Cichopek musi się dowiedzieć!

Tak wygląda siostra Macieja Kurzajewskiego. Małgorzata została ekspertką w telewizji! Mówiła o "Ziemi Świętej" i religii

Małgorzata Kurzajewska-Zarinah poznała swojego męża w Tyberiadzie, ale ślub para wzięła w Warszawie. To właśnie dla siostry Maćka Kurzajewskiego mężczyzna postanowił przenieść się z Izraelu do Polski. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o Kurzajewskiej-Zarinah. Wcześniej wypowiedzi kobiety pojawiały się w mediach z uwagi na konflikt, jaki wywiązał się między jej bratem Maciejem a byłą żoną, Pauliną Smaszcz. Jak na dobrą siostrę przystało, kobieta stanęła w obronie Kurzajewskiego. Ciekawe, czy będziemy ją teraz częściej widywać w telewizji.

Zobacz również galerię: Tak wygląda siostra Macieja Kurzajewskiego, Małgorzata Kurzajewska-Zarinah

Sonda Czy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski powinni razem pracować w TVP? Tak Nie Nie mam zdania