Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska związek, dzieci

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska byli w sobie zakochani bez pamięci. W swoich ramionach odnaleźli szczęście, i to żyjąc wiele lat w nieformalnym związku. Mało kto wie, że aktorka miała za sobą nieudane małżeństwo z Dominikiem Zygrą. Niedawno siostra Anny Przybylskiej zdradziła, dlaczego gwiazda "Złotopolskich" nie zdecydowała się na ślub z Jarosławem Bieniukiem. - Zawsze wiedziałam, że Jarek to ogromna miłość Ani. I czasami jak się zastanawialiśmy, dlaczego nie biorą ślubu. Ania mówiła: "Ja jednego męża już miałam, wiem, jak to smakuje, a my świetnie funkcjonujemy w wolnym związku". Mówiła też, że może kiedyś, gdy już przestanie grać, to się pobiorą - mówiła Agnieszka Kubera w rozmowie z "Vivą". Możliwe zatem, że gdyby Anna Przybylska dziś żyła, to byłaby już po ślubie z ukochanym. Po śmierci Ani Jarosław Bieniuk opiekował się trójką dzieci i próbował ułożyć sobie życie z inną kobietą.

Dziś były piłkarz jest szczęśliwy w związku z Zuzanną Pactwą. Niedawno byli na ślubie znajomych w Rzymie, gdzie obydwoje zadali szyku. Wcześniej Jarosław Bieniuk związany był z projektantką wnętrz Martyną Gliwińską. W 2020 roku na świat przyszedł trzeci syn wieloletniego partnera Anny Przybylskiej. Jego mama wrzuca do sieci zdjęcia uroczego malucha. Widać, że chłopczyk jest podobny i do mamy, i do taty. Dostrzegamy także pewne podobieństwo do starszego rodzeństwa, ale - w przeciwieństwie do Oliwii, Szymona i Jana - widać, że Kazio nie jest synem Anny Przybylskiej. Na pewno wszystkie dzieci byłego piłkarza są niezwykle urodziwe. Nic dziwnego, bo zarówno Anna Przybylska, jak i Martyna Gliwińska to piękne kobiety. A tata gromadki to przecież niezły przystojniak. Zobacz w naszej galerii zdjecia Jarosława Bieniuka z dziećmi, które ma z Anną Przybylską. Pod galerią prezentujemy z kolei fotki małego Kazia.

Nie przegap: Bardzo gorące zdjęcia Oliwii Bieniuk