Tak wyglądała Beata Tadla w wieku 18 lat! Gwiazda pokazała swoje stare zdjęcie

Beata Tadla to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek telewizyjnych. Słynąca z urody gwiazda z okazji wczorajszego Dnia Kobiet postanowiła pokazać fanom, jak wyglądała... 30 lat temu! Beata Tadla pokazała na swoim koncie na Instragramie swoje stare zdjęcie, zestawiając je z aktualnym. I na jednym, i na drugim dziennikarka ma słomkowy kapelusz. Starsza dziś o 30 lat Beata Tadla podzieliła się nie tylko fotografią, ale i refleksjami na temat tego, co dziś powiedziałaby 18-letniej sobie, gdyby mogła przenieść się w czasie do 1993 roku i udzielić sobie jakiejś jednej rady.

"Powiedziałabym przede wszystkim: uśmiechaj się częściej, dziewczyno! A serio: NIE BÓJ SIĘ. Nie bój się zmian, ludzi, świata"

Oto, co napisała na ten temat Beata Tadla na swoim instagramie: "Jedna to mało, bo (patrząc na fotkę z 1993) powiedziałabym przede wszystkim: uśmiechaj się częściej, dziewczyno! A serio: NIE BÓJ SIĘ. Nie bój się zmian, ludzi, świata. Nie bój się popełniania błędów - będą tylko twoje i tylko ty będziesz z nich wyciągać wnioski. Nie bój się pożegnań z tymi, z którymi ci (już) nie po drodze. Nie bój się wyrażać emocji, prawdy, nie bój się mówić NIE. Nie bój się macierzyństwa. Nie bój się kochać. Nie bój się siebie - masz wspaniałe cechy, wokół których zbudujesz swoją siłę. I nie bój się lęku. Łatwo nie będzie, ale przyjdzie nagroda. Trzydzieści lat później powiesz sobie, że niczego nie żałujesz, kochasz i jesteś kochana, silna, szczęśliwa, bardzo zadowolona ze swojego życia. I, że wiele jeszcze przed tobą, dziewczyno❤️".

