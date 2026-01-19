Tak wyglądała Maja Rutkowski 10 lat temu. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Trend #2016challenge okazał się prawdziwym hitem. Gwiazdy chętnie pokazują, jak wyglądały dziesięć lat temu, porównując dawne stylizacje z dzisiejszym wizerunkiem. W zabawie udział wzięły już m.in. Anna Lewandowska, Kinga Rusin, Aneta Zając czy masa influencerek. Teraz przyszła kolej na Maję Rutkowski, która postanowiła dołożyć do tego internetowego albumu własny, bardzo osobisty rozdział.

Maja Rutkowski pokazała stare zdjęcia i się zaczęło

Żona najsłynniejszego polskiego detektywa opublikowała na Instagramie pokaz slajdów złożony z fotografii sprzed około dekady. Na zdjęciach widzimy Maję w zupełnie innym wydaniu - jako blondynkę, z wyrazistym makijażem, doczepianymi rzęsami i zamiłowaniem do odważnych stylizacji. Nie brakuje kadrów z wakacji, plażowych ujęć w skąpym bikini, ani rodzinnych momentów z malutkim jeszcze Krzysztofem juniorem. Uroczo?

Szczególne zainteresowanie wzbudziły także fotografie Krzysztofa Rutkowskiego, który jest tam "przed wielką przemianą". Jego dzisiejszy wizerunek trudno porównać z tym sprzed lat, co tylko podsyciło dyskusję w komentarzach. Sama Maja postanowiła wciągnąć obserwatorów do zabawy i zapytała ich wprost, w jakiej wersji podoba się bardziej: w naturalnych włosach czy w dawnym blondzie. Reakcje fanów były natychmiastowe, a opinie mocno podzielone.

Mam i ja 2016 rok! Bardzo się zmieniliśmy? Lepiej w moich naturalnych włosach czy zdecydowanie blond? - napisała w sieci Rutkowski.

