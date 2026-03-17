Tak teraz wygląda grób Magdaleny Majtyki. Laurka, mnóstwo kwiatów, piórka. Wzruszające!

Piękne, bardzo osobiste pożegnanie

Magdalena Majtyka, tragicznie zmarła aktorka, została pochowana 11 dni po śmierci. Uroczystości pogrzebowe zorganizowano na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. Już wcześniej było wiadomo, że nie będzie to tradycyjny pogrzeb. Rodzina aktorki podjęła ważną decyzję - ceremonia miała być świecka. W sieci pojawiały się informacje o mszy żałobnej, jednak zgodne z wolą bliskich oficjalne pożegnanie nie miało wymiaru katolickiego, nie brał w nim udział duchowny, a uroczystość poprowadził mistrz ceremonii.

Choć nikt z nas nie planował tego spotkania, to ono przypomniało nam, jak kruchym jest ludzkie życie, jak niepewne plany. W każdej historii życia przychodzi nam spotkać się ze śmiercią. Kim jest ta śmierć? To wielka pani. Przychodzi nagle, niespodziewanie, czasem bardzo gwałtownie, ale zawsze za szybko - usłyszeli żałobnicy.

Na miejscu pojawiły się tłumy pogrążonych w żałobie ludzi. Przyjaciele, rodzina oraz osoby ze środowiska artystycznego przyszli, by oddać hołd zmarłej. Emocje były ogromne, tym bardziej że zamiast tradycyjnej liturgii pojawiły się przejawy sztuki (artyści zaśpiewali piosenkę z "Hair") i wiele pięknych wspomnień. To właśnie w ten sposób bliscy chcieli uczcić życie i pasje Magdy.

Cała ceremonia miała bardzo osobisty wymiar. Nie było patosu, dominowały refleksja i skupienie. Brat męża Magdaleny przeczytał list od Piotra, pogrążonego w smutku wdowca:

Cześć kochanie, piszę do ciebie ten list wczesnym rankiem, bo wtedy jest mi łatwiej, wtedy czuję twoją obecność bardziej - jakbyś tylko na chwilę wyszła i zaraz miała wrócić. Madziu, byłaś wspaniałą mamą dla naszej córki, dałaś jej cały swój świat. Byłaś moją wspaniałą partnerką, a później żoną. Dzięki tobie stałem się tym, kim jestem teraz. Dałaś mi światło, które świeci dla mnie każdego dnia - naszą córeczkę. Ty i ona - dwie miłości mojego życia. Myślałaś o wszystkich, zawsze oddawałaś całe swoje serce. A teraz wyszłaś i wiem, że już nie wrócisz. Tęsknię. Ja i Kalina postaramy się zmieniać świat wokół nas na lepszy, uśmiechać się do ludzi tak, jak tylko ty potrafiłaś. Kocham cię.

Grób Majtyki utonął pod wieńcami. Ale nie tylko one pojawiły się na miejscu pochówku

Gdy zakończył się pochówek, grób Majtyki został zasypany wieńcami, bukietami, wiązankami kwiatów. Przy nim można było dostrzec też kolorowe piórka (zebrani wspólnie dmuchali w nie, symbolicznie posyłając je do nieba), pierwsze znicze, a nawet laurkę w kształcie serca.

"Kochanej siostrze", "Kochanej Madzi - rodzice", "Droga Magdo, na zawsze będziesz w naszych sercach" (załoga serialu "Lombard. Życie pod zastaw") - czytamy na wstęgach.

Wiązankę przygotowali również koledzy aktorki z Teatru Capitol, osoby związane z serialem "Na Wspólnej", a także prezydent Wrocławia. TUTAJ zobaczycie zdjęcia grobu zmarłej aktorki.

