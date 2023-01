Szymon Majewski ujawnia kulisy odejścia z TVN. Nawiązuje do Miszczaka i zwolnień w Polsacie. "Czuję się w obowiązku przerwać milczenie"

26 grudnia 2022 roku, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, do mediów trafiła wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego. Aktor i reżyser miał 70 lat. Przed odejściem zmagał się z długą i ciężką chorobą płuc.

Po śmierci Kamińskiego jego bliscy, w tym siostra, Dorota Kamińska, oraz żona, Justyna Sieńczyłło, pogrążyli się w żałobie. 4 stycznia 2023 roku odbył się pogrzeb aktora. W ostatnim pożegnaniu Emiliana Kamińskiego uczestniczyli nie tylko jego najbliżsi, ale również gwiazdy takie jak Katarzyna Cichopek czy Małgorzata Kożuchowska. Nie zabrakło również ukochanego pieska aktora, którego na rękach trzymała pogrążona w smutku Justyna Sieńczyłło. Teraz ukochana żona aktora przerwała milczenie i opowiedziała, jak wyglądały ostatnie dni Emiliana Kamińskiego.

Justyna Sieńczyłło o śmierci Emiliana Kamińskiego. Opowiada o ostatnich dniach aktora

Justyna Sieńczyłło zdecydowała się na rozmowę z tygodnikiem "Świat & Ludzie". W wywiadzie opowiedziała nie tylko o niedawno zmarłym Emilianie Kamińskim, ale również o tym, co dalej z Teatrem Kamienica, który założył aktor i reżyser.

- Przygotowywał nas wszystkich na ten moment. Nie da się jednak wypełnić pustki po jego odejściu - mówiła tygodnikowi cytowana przez Pudelka Sieńczyłło. Warto przypomnieć także słowa, które padły z ust syna Emiliana Kamińskiego na pogrzebie aktora. Pokazują one, że zmarły przeczuwał, iż nadchodzi najgorsze... - Gdy cztery lata temu robił spektakl "Niespodzianka", przyszedł do mnie do pokoju. Usiedliśmy razem i powiedział: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat, musisz pomóc mi z teatrem, musisz służyć ludziom. Zastanów się, jesteś młody, ale pamiętaj, służ ludziom. Nieważne, jaką decyzję podejmiesz, ale masz służyć ludziom" - mówił Kajetan Kamiński, żegnając tatę.

W rozmowie ze "Świat & Ludzie" Justyna Sieńczyłło potwierdziła, że ostatnie dni Emilian Kamiński spędził w domu, wśród bliskich; został on wypisany ze szpitala na własne życzenie. Wyjawiła również, co dalej z Teatrem Kamienica.

- Przekazaliśmy [Kajetanowi Kamińskiemu - red.] z mężem miłość do Kamienicy. Potrafi pracować tak intensywnie jak Emilian i też nawet czasami nocuje w teatrze. Zajmuje się wszystkim: od sprzętów po gastronomię i finanse. Pod wieloma względami bardzo przypomina Emiliana - cytuje jej słowa Pudelek.

- Miluś w moim sercu będzie żył zawsze - dodała.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez "Świat & Ludzie" Justyna Sieńczyłło może liczyć na wsparcie najbliższych, w tym ojca i starszej siostry, którzy przebywają w jej domu w Józefowie.