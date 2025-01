Tak wyglądały gwiazdy prowadzące "Sylwestra z Dwójką"! Sokołowska odsłoniła nogi do nieba, a Sosna założyła "nagą" suknię

W tym roku "Sylwestra z Dwójką" prowadziło aż 6 osób! Błażej Stencel, Michalina Sosna, Filip Antonowicz, Janek Dąbrowski, Piotr Kupicha, Krystyna Sokołowska zagrzewali publiczność do tańca i dbali o dobrostan artystów. Uwagę wszystkich zwróciły jednak panie, które pokazały wszystko, co mają najlepszego. Katarzyna Sokołowska odsłoniła nogi do nieba, a gwiazda "M jak miłość" obłędne ciało! Zobacz TO w naszej galerii.