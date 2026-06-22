Tak zmienił się Marcin Dorociński. Jego metamorfoza zaskakuje

Są aktorzy, którzy przez całą karierę grają jedną twarzą. I jest Marcin Dorociński, którego wizerunek ewoluował tak dynamicznie, jak jego filmografia. Patrząc na jego zdjęcia sprzed lat, trudno uwierzyć, że to ta sama osoba, która dziś gra u boku największych gwiazd Hollywood.

Kiedyś, jeszcze w szkole teatralnej, przylgnęła do niego łatka „uroczego”. Dziś niewielu pamięta tamtego chłopaka. W naszej pamięci zapisał się jako twardziel z ogoloną głową, dojrzały mężczyzna z siwiejącą skronią i charyzmatyczny agent w międzynarodowych produkcjach.

Dla roli potrafił zrobić wiele. By zagrać romantycznego kucharza w komedii "Rozmowy nocą", specjalnie przytył kilka kilogramów. To właśnie te transformacje najlepiej widać na zdjęciach, które zebraliśmy w naszej galerii.

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Od technika mechanika do gwiazdy ekranu. Tak wyglądały jego początki

Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych polskich aktorów miał w życiu zupełnie inny plan? Syn kowala z Kłudzienka, z dyplomem technika obróbki skrawaniem, marzył o karierze strażaka. Kontuzja kolana przekreśliła jednak jego sportowe aspiracje.

Impuls, by zdawać do szkoły aktorskiej, pojawił się późno. Dzięki wsparciu nauczycielki historii zaczął przygotowania, a drzwi do sławy otworzyła mu Akademia Teatralna w Warszawie. Pierwsze kroki stawiał na deskach teatru u boku Krystyny Jandy i w epizodycznych rolach, jak ta w kultowej "Szamance" Andrzeja Żuławskiego.

Jeden moment, który zmienił wszystko

Przełom nadszedł w 2005 roku. To wtedy na ekrany kin wszedł film, który na zawsze zmienił polskie kino sensacyjne. Rola podkomisarza Sławomira „Despero” Desperskiego w "Pitbullu" Patryka Vegi była kamieniem milowym w jego karierze.

Charyzmatyczny, bezkompromisowy i niezwykle autentyczny - takim Despero wbił się w pamięć widzów. Ta kreacja przyniosła mu nie tylko Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, ale przede wszystkim status gwiazdy. Z dnia na dzień stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w kraju.

Od "Gambitu królowej" po "Mission: Impossible". Droga na szczyt

Dorociński nigdy nie spoczął na laurach. Po sukcesie "Pitbulla" przyszły kolejne wybitne role w filmach takich jak "Róża", "Obława" czy "Jack Strong", za które był wielokrotnie nominowany do Orłów. Udowodnił, że jest aktorem wszechstronnym, który odnajduje się zarówno w kinie wojennym, jak i komediach romantycznych.

Prawdziwa bomba wybuchła jednak, gdy świat zobaczył go w hicie Netflixa. Rola rosyjskiego arcymistrza szachowego Wasilija Borgowa w serialu "Gambit królowej" otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. Niedługo później, w 2022 roku, potwierdził informację, która zelektryzowała fanów - dołączył do obsady kultowej serii "Mission: Impossible", stając na planie obok samego Toma Cruise'a.

Na ekranie twardziel, a w życiu prywatnym? Kulisy są zaskakujące

Choć na ekranie często wciela się w skomplikowane i mroczne postacie, prywatnie Marcin Dorociński jest ucieleśnieniem spokoju. Od lat tworzy zgrany związek ze scenografką Moniką Sudół. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Stanisława i córki Janiny.

Aktor konsekwentnie chroni swoją prywatność, rzadko pojawiając się na branżowych imprezach i unikając skandali. Angażuje się za to w działalność społeczną, wspierając m.in. organizację WWF i walcząc o ochronę zagrożonych gatunków zwierząt.

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Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Marcin Dorociński urodził się 22 czerwca 1973 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 53. urodziny. Czas był dla niego wyjątkowo łaskawy, a kolejne role tylko dodają mu charakteru.

Jak zmieniał się na przestrzeni niemal trzech dekad kariery? Jego metamorfoza od młodego studenta z uroczym uśmiechem do dojrzałego mężczyzny o międzynarodowej sławie jest naprawdę niezwykła. Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię zdjęć.