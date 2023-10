Tak zmieniła się aktorka "Galerianek". Jest nie do poznania!

Ralph Kamiński pochwalił się bratową. Zuza to prawdziwa piękność

Młoda aktorka po sukcesie "Galerianek" miała jeszcze kilka drobnych epizodów w filmach i serialach, występując m.in. w "Barwach szczęścia" w roli Emilki, koleżanki Iwony (Izabela Zwierzyńska) . W 2015 roku zniknęła jednak na długo z ekranów i słuch po niej zaginął. Powróciła w 2022 roku i zagrała w filmie "Jezioro Słone". Nie wyglądała już jak kiedyś, mocno się zmieniła. Wcześniej eksperymentowała z kolorem włosów. W pamięci widzów pozostała jednak Mileną z "Galerianek". kreowana przez nią postać zasłynęła m.in. cytatem: "Jak kupisz mi jeansy to zrobię ci loda".

Dagmara Krasowska aktorstwo traktowała jednak tylko jako przygodę. Na co dzień zajmuje się zupełnie czymś innym. - Zajęłam się codzienną pracą, jak każdy normalny człowiek. Pracuję jako team leader w instytucji finansowej, zarządzam międzynarodowym, kilkunastoosobowym zespołem. Muszę jednak przyznać, że rolą w filmie byłam podekscytowana. Byłam młodą dziewczyną i to było coś dużego. Bardzo dziękuję temu, że film wyszedł w czasach, kiedy Facebook jeszcze raczkował - to nas uchroniło. Gdyby film wyszedł dzisiaj, presja byłaby większa – wyznała w rozmowie w "Dzień dobry TVN".

