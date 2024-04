Tamara Arciuch miała syna jeszcze przed wejściem w związek z Bartłomiejem Kasprzykowskim

Tamara Arciuch od lat ma bardzo poukładane życie prywatne. Aktorka znana m.in. z seriali "Ojciec Mateusz" czy "M jak miłość" i Bartłomiej Kasprzykowski mają razem dwójkę dzieci: syna Michała i córkę Nadię. Początkowo nic zapowiadało tego, że pomiędzy aktorami wybuchnie tak silne uczucie. - Oboje byliśmy w małżeństwach, ale to nie było na początku żadnym tematem, bo myśmy się przyjaźnili - wspominał Kasprzykowski w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu Światgwiazd.pl. - I w którymś momencie ta nasza przyjaźń uświadomiła mi kondycję związku, w którym jestem, i że to chyba jest koniec. Przy czym ja wtedy nie odchodziłem do Tamary - zaznaczył aktor. W końcu jednak ich relacja zmieniła się w regularny związek. - I chwilę później zeszliśmy się, jednak ta przyjaźń zamieniła się w coś więcej i stała się miłością życia - wyjawił Bartłomiej Kasprzykowski. Tamara Arciuch wchodząc w bliższą relację z kolegą z planu serialu "Halo Hans", miała już syna. Krzysztof Szyc urodził się w 1999 roku. Aktorka miała wówczas 24 lata. Gdy patrzy się na gwiazdę "Ojca Mateusza", trudno uwierzyć w to, że jej syn ma 25 lat! Tamara Arciuch ciągle wygląda bardzo młodo. Krzysztof jest do niej podobny. Widać, że odziedziczył urodę po pięknej mamie.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Tamary Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego z różnych okresów ich życia

Syn Tamary Arciuch skończył 25 lat. Urodę odziedziczył po mamie

Aktorka z okazji szczególnych urodzin Krzysztofa zamieściła w sieci wzruszający pokaz slajdów z ze zdjęciami syna (zobaczysz go pod quizem). Do tego dodała piękny tekst. - 25 lat temu przyszedł na świat ten wspaniały, mądry człowiek. Życzę Ci mój Synku, by Świat Cię nie zawiódł i by każdy Twój wybór był najlepszym, byś zawsze był otoczony najlepszymi ludźmi i Miłością. Jestem Dumna, że jestem Twoją Mamą - napisała Tamara Arciuch. Krzysztof odziedziczył po mamie nie tylko urodę, lecz także zamiłowanie do sztuki. Chłopak próbował nawet sił w aktorstwie, ostatecznie wybrał inną drogę. "Na co dzień mieszka w Trójmieście i pracuje w internetowej stacji radiowej o nazwie Aktywne Radio. Smells like Toxic to autorska audycja miłośnika lat 80. i 90. Poza tym syn aktorki udziela się w alternatywnym zespole MopS jako perkusista" - czytamy w portalu Vicva.pl w artykule z 2023 roku.

Pod galerią znajduje się Ultrałatwy QUIZ M jak miłość. Kogo grali Pyrkosz, Koroniewska, Kożuchowska i inni?