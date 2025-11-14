Tancerz Steczkowskiej i „Tańca z Gwiazdami” jest w związku od 17 lat! „Dziś ludzie za szybko wyrzucają relacje do kosza”

Poznali się na turnieju. „To już 17 lat”

Piotr Musiałkowski nie ukrywa, że jego historia miłosna zaczęła się równolegle z jego taneczną karierą. Partnera poznał jako nastolatek – na zawodach, które na zawsze zmieniły ich życie. „My się poznaliśmy w liceum, także już z 17 lat” – powiedział w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem. Od tamtej pory są nierozłączni: wspólnie dorastali, rozwijali się zawodowo i planowali przyszłość. I choć obaj związani są z tańcem, ich relacja nie jest pozbawiona wyzwań.

W wywiadzie dla „Świata Gwiazd” tancerz podkreślił, że idealne relacje istnieją tylko w filmach. Ich związek – jak każdy – miał i trudniejsze chwile. Najmocniej wybrzmiały jednak jego słowa o współczesnych relacjach:

Teraz są takie czasy, że szybko wyrzucamy do kosza, coś się zepsuje, prawda? Bierzesz, wyrzucasz, kupujesz nowe. No i tak samo jest trochę z relacją, prawda? Jeżeli nie przejdziesz tych cięższych momentów, to ją po prostu wyrzucisz i odstawisz. Tak tylko pytanie, czy ta nowa znowu też się nie zacznie psuć po jakimś czasie. Więc myślę, że to jest jakiś taki nieunikniony proces w każdym związku.

To zaskakująco dojrzała refleksja jak na 34-latka – ale Musiałkowski pokazuje, że jego podejście do życia jest równie poważne jak podejście do pracy.

Miłość i taniec idą u nich w parze. Kim jest partner Piotra Musiałkowskiego?

Ich relacja trwa nie tylko dzięki emocjonalnej bliskości – partner towarzyszy Piotrowi również zawodowo. Obaj pracują w środowisku tanecznym, a wspólne projekty tylko ich do siebie zbliżają. Prowadzą kursy dla par jednopłciowych, a ich energia i luz sprawiają, że warsztaty szybko stają się hitem. Musiałkowski na co dzień nie epatuje związkiem, ale czasem wrzuca na Instagram zdjęcia z ukochanym – zazwyczaj przy okazji rocznic. Są naturalne, skromne i pełne ciepła, dalekie od kreowanych, przesadnie wystudiowanych wizualnych historii.

Choć tancerz pracuje przy najgłośniejszych projektach – od TzG po Eurowizję – podkreśla, że jego siłą jest stabilność, którą ma w domu. To ona pozwala mu znosić presję i tempo branży. I może właśnie dlatego jego słowa o relacjach tak zapadają w pamięć – nie są formułką na potrzeby wywiadu, tylko doświadczeniem kogoś, kto od niemal dwóch dekad buduje coś prawdziwego.

Magdalena Narożna jest zazdrosna o swojego tancerza w "Tańcu z Gwiazdami"? Piotr Musiałkowski wystąpi z Justyną Steczkowską