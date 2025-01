"Taniec z Gwiazdami". Blanka zdradza tajemnicę. To może być poważny problem!

Nie żyje Alicja Bobrowska. "Piękna, mądra i silna do ostatnich chwil swojego pełnego i bardzo bogatego życia"

W marcu 2025 roku wystartuje 16. edycja polsatowskiego show "Taniec z Gwiazdami". Przypomnijmy, że poprzednią serię wygrała para Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz. Podczas finałowego odcinka oficjalnie ogłoszono, że w następnej edycji wystąpi Blanka Stajkow, czyli popularna "Bejba". Później poznaliśmy kilka innych nazwisk, które pojawią się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W show zobaczymy m.in. Magdalenę Narożną, Macieja Kurzajewskiego, Adriannę Borek i Tomasza Wolnego. W ostatnich dniach potwierdzono także udział Magdy Mołek. Nieoficjalnie mówi się także o tym, że w tanecznej rywalizacji weźmie także udział sama Grażyna Szapołowska! Wspomniana Blanka uchodzi za jedną z faworytek wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Sama jednak ostrożnie ocenia swoje szanse.

Okazuje się bowiem, że Blanka - mimo że na scenie pląsa tak, że aż miło popatrzeć - to w walce o Kryształową Kulę może mieć poważny kłopot. Chodzi o brak doświadczenia w konkretnym elemencie. Pytana przez portal Pomponik o to, co sądzi o stawianiu ją za faworytkę "Tańca z gwiazdami", zdecydowanie tonuje emocje.

Nie mam zielonego pojęcia. Taniec towarzyski jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Nigdy tego nie próbowałam, nigdy tego nie robiłam, więc trochę się stresuje

- szczerze wyjawiła popularna "Bejba", która z kolei liczy na to, że podczas tanecznej rywalizacji zaprocentują regularne treningi fizyczne i dobra kondycja, którą wypracowała piosenkarka. Natomiast co do techniki, Blanka uważa, że "wszyscy zaczynamy z tego samego miejsca".

