Taniec z gwiazdami. Halina Mlynkova jak Dagmara Kaźmierska! Wszystko przepadło

To już pewne! Wiemy, kto zastąpi Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami"! Polsat potwierdza wieści

Taniec z gwiazdami. Szok, co Iwona Pavlović wygaduje po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej! Czy to ta sama osoba?!

To nie jest żart

Wiadomo, co z Marcinem Hakielem po odejściu Dagmary. Zatańczy z inną gwiazdą?! Zaskakujące informacje

Co naprawdę dolega Dagmarze Kaźmierskiej? Zatrważające informacje o zdrowiu i przeszłości "Królowej życia"!

Dagmara Kaźmierska nie była pierwsza. Halina Mlynkova z "Tańca z gwiazdami" też zrezygnowała z powodu urazu

Dagmara Kaźmierska na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami" należała do najsłabszych uczestniczek show. Braki techniczne nadrabiała jednak swoją osobowością i popularnością. Dzięki temu dotarła aż do 8. odcinka show, mimo że po drodze zaliczyła kilka marnych występów. Największym blamażem - i to podwójnym - okazał się występ Dagmary Kaźmierskiej w 7.odcinku show. Z ziemią zrównała ją Iwona Pavlović, która już po niespodziewaniej rezygnacji "Królowej życia" zaczęła żałować, że... nie będzie już jej w programie. - Szkoda, że tak się wydarzyło, ale o sprawach zdrowotnych się nie dyskutuje. To nie jest typ kobiety, która by się poddała, więc tam musiało wydarzyć się coś poważnego. Będzie mi bardzo szkoda i żal, że już jej nie zobaczymy w programie, bo ona naprawdę była "wątkiem rozrywkowym" i ludzie ją uwielbiali - ubolewała "Czarna Mamba" w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Dagmara Kaźmierska nie jest jednak pierwszą uczestniczą "Tańca z gwiazdami", która przegrała z kontuzją. Do grona nieszczęśliwców zalicza się też m.in. Halina Mlynkova.

Pod artykułem znajduje się Quiz "Taniec z gwiazdami". Z kim tańczyły Liszowska, Foremniak i Koroniewska?

Halina Mlynkova i Dagmara Kaźmierska przegrały z kontuzjami. Kto jeszcze z powodu urazu zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami"?

W 2008 roku pochodząca z Czech gwiazda zespołu Brathanki była jedną z faworytek do zwycięstwa w tanecznym show. Sytuacja wyglądała dramatycznie. - Najpierw przestała widzieć, a potem zaczęła jej drętwieć połowa ciała. To było bardzo dramatyczne - wspominał tańczący z Haliną Mlynkovą Robert Rowiński. Potem było już lepiej, ale piosenkarka nie mogła brać udziału w dalszej rywalizacji. W specjalnym kołnierzu pojawiła się jednak na scenie, by podziękować widzom. Nie tylko Halina Mlynkova i Dagmara Kaźmierska przez kontuzje musiały wycofać się z programu "Taniec z gwiazdami". Z urazami przegrali też: Stachursky, Weronika Książkiewicz, Artur Barciś i Anna Cieślak. Z kolei na parkiecie z kontuzjami tańczyły m.in. Edyta Górniak, Julia Kamińska i Elżbieta Romanowska.

Pod quizem znajduje się galeria: Halina Mlynkova przeszła totalną metamorfozę! Ścięła włosy na bardzo krótko

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej