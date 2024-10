"Taniec z gwiazdami". Potężna zadyma po występie Zakościelnego! W telewizji to przemilczeli!

"Taniec z gwiazdami", 27 października. Zostało pięć par

To już naprawdę nie przelewki! "Taniec z gwiazdami" powoli wchodzi w decydujący etap. Po odcinku, który odbył się w niedzielę, 27 października (tu prezentujemy zapis z relacji na żywo), w show zostało tylko pięć par: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Najlepsi z najlepszych! Jednak ze zwycięstwa w "Tańcu z gwiazdami" ostatecznie cieszyć się będzie tylko jedna para. Jednym z faworytów do zgarnięcia Kryształowej Kuli jest Maciej Zakościelny, który świetnie czuje się w duecie z Sarą Janicką. I to mimo kontuzji, którą jakiś czas temu złapał aktor znany m.in. z serialu "Kryminalni". Istniała nawet obawa, że popularnego "Kościelnego" nie zobaczymy już show. Na szczęście lekarzom udało się go jakoś "poskładać". W niedzielę, 27 października, duet Zakościelny - Janicka zatańczył jako drugi.

"Taniec z gwiazdami" Zadyma w sieci po występie Macieja Zakościelnego. "Ale ich skrzywdzili muzyką"

Po ich występie w sieci wybuchła potężna zadyma. Wszystko z powodu muzyki. Maciej Zakościelny z taneczną partnerką pląsali do kawałka "Birds of a feather" Billie Eilish. Część internautów śledzących "Taniec z gwiazdami" nie wytrzymała i nie zostawiła suchej nitki na produkcji. W telewizji to przemilczeli.

Ale ich skrzywdzili muzyką; Jak dla mnie, to ta piosenka pasowała do samby jak pięść do nosa; Mogliby zrobić chociaż jeden odcinek, w którym muzyka ma klimat tańców, które są tańczone; Zacznijcie w końcu dobierać muzykę tak, jak należy, a nie kombinujcie żeby było "fresh", coś nowego. Strasznie niszczy to przyjemność oglądania... Zastanówcie się nad tym...

- czytamy w komentarzach na Instagramie. Jurorzy występ ocenili na 33 punkty (na 40 możliwych). Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda przyznali "8", a Ewa Kasprzyk - "9". Znacznie lepiej Maciej Zakościelny i Sara Janicka wypadli w swoim drugim tańcu. Za występ do utworu "Ne Rozumiju" Vix.N zgarnęli od sędziów komplet punktów.

