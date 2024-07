Taniec z gwiazdami. Padło kolejne nazwisko, to znana aktorka!

Naturalna Anna Mucha popija zimne bąbelki w centrum miasta. Nagle zaczęła krzyczeć do ludzi! Mamy zdjęcia

Ona zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"?

"Taniec z gwiazdami" od lat bije wszelkie rekordy popularności. Taneczne show przyciąga miliony widzów dzięki formule, w której gwiazdy mierzą się z nowym dla siebie wyzwaniem. Fani mogą oglądać nie tylko występy ulubieńców w obłędnych choreografiach, ale i podpatrywać, jak zmagają się z ciężką materią tańca, na treningach. Teraz wszyscy czekają na nową, jesienną edycję show i już padają pierwsze nazwiska uczestników!

Nowe uczestniczki "Tańca z gwiazdami"

Jako pierwsze na liście potencjalnych nowych uczestniczek "Tańca z gwiazdami" padło to nazwisko. A to dopiero początek listy, która każdego dnia powiększa się, podgrzewając atmosferę wśród fanów. Tym razem na liście ewentualnych uczestniczek "TzG" pojawiła się bardzo znana aktorka.

Chodzi o Izabelę Kunę, gwiazdę znaną z wielkich ekranowych i serialowych hitów. Czy aktorka, która mogliśmy oglądać jako Marię Pyrkę w "Barwach szczęścia", zgodziła się na występ w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Trzeba przyznać, że gwiazda jest wciąż rozchwytywana, ostatnio zagrała np. w wielkim hicie Netflix-a "Teściowie" i "Teściowie 2" u boku Adama Woronowicza.

Kuna: "Ja bardzo lubię tańczyć"

- Na razie nie miałam na to czasu, po prostu. Ja bardzo lubię tańczyć i nie ukrywam, że sprawiłoby mi to wielką przyjemność. Śpiewać nie umiem, więc to nie są moje rejony. Nie miałam czasu na "Taniec z gwiazdami", ale nie mówię nie, kto wie - wyznała gwiazda w wywiadzie dla portalu "JastrząbPost.pl".

Czy to oznacza, że Kuna w tej edycji "Tańca z gwiazdami" znajdzie czas i wystąpi w hitowym show Polsatu?

- Właśnie już rozważyłam taką propozycję, niestety w tym sezonie nie mogę. Zobaczymy w przyszłym.

