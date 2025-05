"Taniec z Gwiazdami" - wielki finał! Kto wygra? 200 zł bonusu za typ na zwycięzcę!

Elżbieta Dmoch przemówiła do fanów pierwszy raz od 23 lat! Wyjątkowe nagranie trafiło do sieci!

Taniec z Gwiazdami - kto zatańczy w finale? To już w niedzielę!

Finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2025 zapowiada się jako wyjątkowe widowisko. Na parkiecie oprócz trzech par finałowych: Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej, Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke oraz Adrianny Borek i Alberta Kosińskiego pojawią się bowiem wszystkie gwiazdy, które brały udział w tegorocznym programie oraz goście specjalni: Kayah, Kuba Badach i Dawid Kwiatkowski.

Taniec z Gwiazdami 2025 - 200 zł za typ na zwycięzcę!

"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się ogromną popularnością i widzowie z emocjami śledzą losy swoich faworytów. Teraz dodatkiem do tych wyjątkowych przeżyć jest promocja Superbet, w której do zgarnięcia jest 200 zł bonusu za prosty typ za zaledwie 2 zł na zwycięzcę finałowego odcinka i tym samym zdobywcę Kryształowej Kuli!

Jak skorzystać z promocji?

1. Załóż konto w Superbet, klikając w poniższy baner

2. Podczas rejestracji wpisz kod promocyjny PROMOVIP

3. Zaznacz wszystkie zgody marketingowe

4. Wpłać pierwszy depozyt na kwotę co najmniej 50 zł

5. Postaw pierwszy kupon SOLO na zwycięzcę "Tańca z Gwiazdami"

6. Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 2 zł

7. Jeśli Twój zakład okaże się trafny, otrzymasz 200 zł w formie bonusu!

8. Bonus zostanie przyznany w ciągu 72 godzin po zakończeniu promocji.

Faworyt finału "Tańca z Gwiazdami". Typy bukmacherów!

Kto wygra “Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”? Do rozstrzygnięcia pozostały już tylko godziny i szykuje się niesamowita walka o zwycięstwo do samego końca programu. Analitycy Superbet przewidują, że show wygra Maria Jeleniewska lub Filip Gurłacz. Triumf każdego z nich ocenili na kurs 2.20. Nieco mniejsze szanse ma Adrianna Borek (kurs 5.00).

Taniec z Gwiazdami: kto odpadł z programu?

Zmagania w "Tańcu z Gwiazdami" rozpoczęło 12 par. W dziewięciu odcinkach z programem pożegnało się 9 z nich. Byli to kolejno:

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova,Cezary Trybański i Izabela Skierska,Grażyna Szapołowska i Jan Kliment,Magda Mołek i Michał Bartkiewicz,Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski,Ola Filipek i Wojciech Kucina,Michał Barczak i Magda Tarnowska,Blanka i Mieszko MasłowskiTomasz Wolny i Daria SytaDo finału awansowali Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Taniec z Gwiazdami - zasady głosowania

O tym kto wygrywa w "Tańcu z Gwiazdami", decydują noty jurorów oraz przede wszystkim głosowanie widzów. W każdym odcinku publiczność ma możliwość oddania głosów na swoich ulubionych uczestników, a pary z ich najmniejszą liczbą są zagrożone eliminacją.

W niedzielnym finale zasady się nie zmieniają: to jurorzy i widzowie zdecydują, kto zwycięży w najnowszej edycji programu. Szykują się wielkie emocje!

