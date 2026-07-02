Taylor Swift szykuje ślub stulecia! Pojawiły się szokujące szczegóły ceremonii

Budowa zamku w Nowym Jorku

Od dawna było wiadomo, że ślub Taylor Swift nie będzie zwyczajnym wydarzeniem. Z myślą o ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce powstaje spektakularna oprawa. Jak informuje portal TMZ, do sieci trafiło wideo pokazujące wnoszenie ogromnych, jasnych schodów do nowojorskiej hali Madison Square Garden. Z relacji informatorów wynika, że we wnętrzu obiektu powstaje prawdziwy zamek, a cała arena zmieni się w bajkową przestrzeń. To wszystko na potrzeby uroczystości, która ma odbyć się 3 lipca 2026 roku.

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Tajemnicze dekoracje z motywem ogrodu

W pobliżu hali zauważono również pracowników wypakowujących olbrzymie, zasłonięte elementy dekoracji. Jak donoszą świadkowie, paczki opisano hasłem "Garden Party 1 (Scenic)" i oznaczono literami "GP". Dostarczenie ich do Madison Square Garden raczej nie jest przypadkiem. Gwiazda popu słynie z pozostawiania fanom ukrytych wiadomości, a tajemnicze etykiety mogą nawiązywać do jej ubiegłorocznych zaręczyn w ogrodzie. Wiele wskazuje na to, że w hali zobaczymy zamek zatopiony w zieleni.

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Restrykcyjne zasady dla gości weselnych

Amerykańskie media donoszą również o niezwykłych środkach ostrożności przed ślubem. Według ustaleń TMZ, wszyscy uczestnicy wydarzenia muszą podpisać rygorystyczne umowy o poufności. Dodatkowo każde wysłane zaproszenie posiada specjalny, unikalny znak wodny. Taylor Swift i jej partner za wszelką cenę starają się chronić prywatność swojego wyjątkowego dnia, mimo jego rozmachu. Oczywiście można się spodziewać, że 3 lipca okolice legendarnej hali w Nowym Jorku będą oblężone przez paparazzi i dziennikarzy z całego świata.