Te gwiazdy jasno deklarują, że NIE CHCĄ mieć dzieci. Dla nich rodzicielstwo to wybór, a nie obowiązek

W świecie show-biznesu presja na założenie rodziny jest ogromna, ale te gwiazdy nie boją się mówić głośno: „Dzieci? To nie dla mnie!”. Ich decyzje często budzą kontrowersje, a niektórzy musieli się zmierzyć z falą krytyki. Jednak oni nie mają wątpliwości – brak dzieci nie oznacza braku szczęścia. Kto z polskich celebrytów nie zdecydował się na rodzicielstwo i dlaczego?! I nie, nie jest to jest to "wymysł" ostatnich lat! Nina Andrycz zawsze powtarzała, ze "aktorka rodzi role, nie dzieci".