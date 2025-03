Olga Bończyk nie ma dzieci, bo nigdy nie chciała ich mieć. Gwiazda budzi oburzenie! Wszystko zdradziła w "Pytaniu na Śniadanie"

Olga Bończyk nigdy nie marzyła o byciu mamą. Obecnie zbliża się do sześćdziesiątki i jest szczęśliwą, spełnioną kobietą. Nie potrzebowała dzieci do tego, by stworzyć sobie dobre, bogate w doświadczenia życie.

W zeszłym roku w rozmowie z "Super Expressem" aktorka opowiadała:

Nigdy nie czułam się niekompletna, a tym bardziej nieszczęśliwa z powodu braku potomstwa. Nigdy też nie czułam, że posiadanie potomstwa miałoby mnie w jakikolwiek sposób dopełnić. To bardzo egoistyczne twierdzenie, że dziecko uczyniłoby ze mnie kobietę spełnioną lub szczęśliwa. Ktoś, kto myśli, że to tak działa jest w dużym błędzie. Przyznaję też, że nigdy nie poczułam instynktu macierzyńskiego, więc nie szukałam w swoim życiu okazji, by stać się matką. Dziś wiem, że tę lukę wypełniłam z nawiązką, opiekując się w dzieciństwie swoimi niesłyszącymi rodzicami i to ten fakt prawdopodobnie mocno wpłynął na świadomą rezygnację z macierzyństwa.

Gwiazdy o świadomym wyborze nieposiadania dzieci w "Pytaniu na Śniadanie"

Ostatnio temat świadomej rezygnacji z rodzicielstwa, a właściwie macierzyństwa poruszono w telewizji śniadaniowej TVP.

"Nie chcę być matką" - coraz więcej kobiet mówi to głośno i świadomie. Bez dzieci, ale nie z przypadku - z wyboru. Jeszcze kilka lat temu taki głos wywoływał niezrozumienie. Dziś coraz częściej staje się tematem ważnych rozmów i wyrazem życia w zgodzie ze sobą - czytamy na instagramowym profilu "Pytania na Śniadanie".

W show pojawiły się Beata Pawlikowska, Agnieszka Gajewska i właśnie Olga Bończyk. W instagramowym wpisie dodano ważną informację:

Według CBOS aż 43 proc. kobiet w wieku 18-45 lat nie planuje mieć dzieci. W 2017 roku było to 35 proc. To nie fanaberia, to zmiana społeczna.

Olga Bończyk wybrała niebycie mamą. Usłyszała, że jest egoistką

Olga Bończyk nigdy nie ukrywała faktu, że dzieci mieć nie zamierza. Jak się okazuje, nie musiała się z tego tłumaczyć przed innymi.

Ja na szczęście nie musiałam się nigdy tłumaczyć, jakoś chyba nikt nie miał odwagi zadać mi tego pytania. Te moje wybory były na tyle oczywiste, że nigdy nie zauważyłam tego. Poza tym bardzo szybko rozpoczęłam swoją karierę zawodową i tak dużo miałam zajęć, wyjazdów, tras koncertowych, pracy, że rzeczywiście to moje życie jakoś tak się układało, że ci, którzy ewentualnie się temu przyglądali czy mogliby mieć takie życzenie, wiedzieli, że może się tego nie dać logistycznie połączyć - wyznała w "Pytaniu na Śniadanie".

I dodała:

Nie jest tajemnicą, że miałam dwóch mężów. Nie przyszedł ten moment, żeby to zrobić, a potem nawet jak próbowałam zbudować swoje życie z partnerami, to czułam, że to nie jest ten czas. Zawsze uważałam, że dziecko na pewno nie będzie scalać, to nie jest ten case, to nie tak powinno działać. Żeby powołać dziecko na świat, trzeba dwojga ludzi, którzy naprawdę tego chcą, którzy czują, że dadzą im czas, poświęcenie, że dadzą mu taką przestrzeń, w której to dziecko będzie mogło naprawdę mądrze wzrastać i będzie mogło się prawdziwie i z miłością rozwijać. (...) Kiedyś usłyszałam coś takiego, że skoro jestem kobietą, która wybrała bezdzietność, to znaczy, że jestem egoistką, bo żyję dla siebie. Pomyślałam sobie, ile znam par, które właśnie próbowały dzieckiem scalić swoje rozpadające się związki. Dla mnie egoizmem jest to, żeby manipulować dzieckiem.

