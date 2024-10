Olga Bończyk nie miała dzieciństwa. Wszystko przez jej rodziców

Olga Bończyk to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek i wokalistek w Polsce. Gwiazda była niedawno uczestniczką 15. edycji show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", niestety odpadła jako pierwsza z telewizyjnego programu. Olga w najnowszym wywiadzie zdecydowała się opowiedzieć o swoim dzieciństwie, którego praktycznie nie było. Co za mocne wyznanie!