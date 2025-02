Te gwiazdy korzystały z przyjaźni i zabiegów Panka. Ładnie?

Markowska długo ukrywała męża. Teraz pokazała go z ważnego powodu

Właśnie za sprawą śledztwa jednego z portali wybuchła kolejna afera. Maciej Panek, który bryluje na salonach jako jeden z najlepszych specjalistów od medycyny estetycznej, został oskarżony przez pacjentki o "grube" zaniedbania. Postanowiliśmy sprawdzić, które gwiazdy skorzystały z jego usług i z jakim efektem.

Skompromitowane gwiazdy telewizyjne

Co się dzieje z celebrytami, lansowanymi przez telewizje prywatne stacje telewizyjne? Niegdyś wielka gwiazda, której sława urosła na "Królowych życia" Dagmara Kaźmierska, została skompromitowana jako brutalnie traktująca pracownice agencji towarzyskiej. Kiedy wybuchła afera Kaźmierska właśnie tańcowała w "Tańcu z gwiazdami". Krzysztof Rutkowski, niegdyś uznawany za detektywa, dziś musi się tłumaczyć z niezrealizowanych zleceń, za które miał wziąć pieniądze. Teraz do tej niechlubnej listy dołączył Maciej Panek, którego TVN promuje na najlepszego w Polsce specjalistę od medycyny estetycznej. Celebryta właśnie został oskarżony przez pacjentki o poważne zaniedbania i wyjawiono, że zamiast im pomóc, poważnie zaszkodził. A jak jest z gwiazdami, które korzystały z usług Panka? Są zadowolone z efektów jego pracy? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Nie tylko wnuczka Millera i Kaczorowska robią się u Panka

Celebrytki bardzo chętnie pokazywały się na balach i ściankach z Maciejem Pankiem. W naszej galerii zdjęć zobaczysz te uśmiechy i "przytulasy". Wśród gwiazd znajdziesz m.in: Monikę Jarosińską, Karolinę Pilarczyk, Monikę Miller, Katarzynę Cichopek, Agnieszkę Kaczorowską, Nataszę Urbańską czy Justynę Gradek.

Jak twierdzi Goniec.pl:- Influencerom, ambasadorkom jego usług, Panek wykonuje zabiegi za darmo. Oprócz pokazywania się celebrytek na jego ściankach, uroczystościach, zdjęciach z nim, niektóre te pacjentki - celebrytki - same pokazywały na social mediach, że korzystają z jego usług.

Tak zachwalała Panka Natasza Urbańska: - Maciej Panek bardzo pięknie o mnie dba.

Lista zachwyconych Pankiem gwiazd jest długa

On sam też chwali się filmami, zdjęciami z gwiazdami. Lista jego ambasadorek, wymieniana w mediach lub relacjach z imprez Panka. To m.in. Karolina Pilarczyk, Izabela Macudzińska-Borowiak, Miss Polonia Milena Sadowska - podaje Goniec.pl.

- Zakochana jestem w dwóch zabiegach, które wykonuję w Panek Clinic: laser kryształowy oraz laser frakcyjny. Z okazji urodzin kliniki życzę, aby nigdy nie zmienili podejścia do klientek – zachwalała Panka Kinga Zawodnik na 4. urodzinach jego kliniki. W 2024 roku na evencie kliniki Panka pojawiła się Katarzyna Cichopek. Według Gońca.pl ona także zachwalała jego usługi.

Afera wokół Panka zaczęła się od materiału portalu Goniec.pl. Dziennikarz dotarł do bardzo niezadowolonych klientek celebryty, które poczuły się skrzywdzone. Padają zarzuty o źle wykonanych zabiegach, po których np. ręce zamiast odmłodnieć spuchły, czy botoksie, który zablokował możliwość jedzenia, a nawet oddechu.

Panek nie komentuje

Sam Maciej Panek nie odpowiada na zarzuty i doskonale bawi się w Dubaju, skąd śle zdjęcia na swój profil na Instagramie. Gwiazdy, które skorzystały z jego usług, naszym zdaniem nie mają na co narzekać. Niezmiennie są piękne i młode - oceńcie to sami w naszej galerii zdjęć.

