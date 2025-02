Teatr Narodowy w Warszawie żegna cenionego członka zespołu. Mirosław Łysik zginął w tragicznym wypadku

Mirosław Łysik pełnił funkcję dyrektora technicznego Teatru Narodowego od czasu jego odbudowy aż do 2018 roku. Był cenionym ekspertem w dziedzinie urządzeń scenicznych, którego wkład w rozwój polskiego teatru jest nieoceniony. Jego praca obejmowała projektowanie i konsultacje techniczne w wielu polskich teatrach, a szczególnie wyróżniał się podczas rekonstrukcji sceny Teatru Narodowego oraz tworzenia nowej sali przy ulicy Wierzbowej.

Przez ponad dwie dekady Mirosław Łysik wspierał scenografię przedstawień Teatru Narodowego, wprowadzając innowacyjne rozwiązania inżynierskie, które często pozostawały niewidoczne dla publiczności, ale były kluczowe dla realizacji spektakli. Jego praca została szczególnie doceniona podczas jubileuszowego przedstawienia "Kordian" w reżyserii Jana Englerta, gdzie zastosował nowatorskie rozwiązania techniczne. Spektakl ten nadal znajduje się w repertuarze teatru, stanowiąc część jego dziedzictwa.

Teatr Narodowy pożegnał Mirosława Łysika jako wybitnego fachowca, silną osobowość oraz lojalnego i niezapomnianego kolegę. Jego śmierć jest ogromną stratą dla środowiska teatralnego, a jego wkład w rozwój polskiej kultury teatralnej pozostanie trwałym dziedzictwem. Współpracownicy wspominają go z ogromną sympatią:

Nauczył mnie miłości do działu technicznego i szacunku do wszystkich pracowników. Zawsze mówił do mnie „dziecko”, co roku dzwonił złożyć życzenia świąteczne i płakał, kiedy odchodziłam z TN