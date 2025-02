Ten domowy trik od Klaudii El Dursi to hit! Spróbujesz raz i przepadniesz. Nigdy więcej samotnych skarpetek

Wiola z "Farmy" nie do poznania na starych zdjęciach. Nie do wiary, czym się kiedyś zajmowała

Klaudia El Dursi zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model", gdzie jej uroda i charyzma przyciągnęły uwagę widzów. Od tego czasu rozwija swoją karierę jako prezenterka telewizyjna i influencerka. Prywatnie jest mamą dwóch synów i obecnie oczekuje trzeciego dziecka. Znana jest ze swojego otwartego podejścia do macierzyństwa oraz dzielenia się codziennymi wyzwaniami i radościami ze swoimi fanami.

Ten patent robi robotę. Klaudia El Dursi: "mówcie mi pomysłowy Dobromir"

W mediach społecznościowych Klaudia uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła swoją najnowszą metodę, która może zrewolucjonizować życie wielu osób. Jak się okazuje, kluczem do sukcesu jest ogrzewanie podłogowe!

Muszę przyznać, że moje domowe patenty nawet mnie czasem zaskakują. Nowością w moim pranku jest suszenie skarpet na ogrzewaniu podłogowym. Powiem Wam – Baja! Schną ekspresem, nie muszę wieszać na upierdliwych drążkach i od razu pięknie pary widać. No mówcie mi pomysłowy Dobromir.

– zdradziła gwiazda TVN.

Fani modelki natychmiast podchwycili ten pomysł. W końcu kto by nie chciał uniknąć rozwieszania skarpet na tradycyjnych suszarkach, które zajmują pół mieszkania? Czy to początek nowego trendu? Czy wkrótce wszyscy będą suszyć skarpetki w stylu Klaudii?

Wychodzi na to, że Klaudia El Dursi to nie tylko ikona mody i telewizji, ale również mistrzyni domowych trików. Myślicie, że zasługuje na tytuł perfekcyjnej pani domu? Tylko ciekawe co na to inna gwiazda TVN - Małgosia Rozenek-Majdan, która od lat nosi to miano. Kto wie, jakie jeszcze tajemnice kryją się w domu Klaudii? Może wkrótce zdradzi kolejny przełomowy lifehack? Czekamy z niecierpliwością!

Klaudia el Dursi w ciąży promienieje. Jej najnowsze zdjęcia zachwyciły fanów

