Ten uczestnik Tańca z gwiazdami zrobi show! To znany sportowiec

Kulisy przejścia Macieja Kurzajewskiego do Polsatu. Po 30 latach SAM porzuca TVP?! Wszystko dla Kasi Cichopek

Justyna Steczkowska wzięła teściową pod opiekę. Przygarnęła też obcą rodzinę. Ujawniamy, co się dzieje w domu gwiazdy

Krzysztof Rutkowski zdradza przepis na swoje włosy. Zrób to sam! "Ludzi boli, że dobrze wyglądam"

Co dalej z jej karierą?

Taniec z gwiazdami. Znany sportowiec zaszaleje na parkiecie

O nowej edycji "Tańca z gwiazdami" od wielu dni jest już głośno z powodu nazwisk znanych i lubianych, którzy mają tam wystąpić. O tym, że na parkiecie najpewniej zobaczymy piosenkarkę Majkę Jeżowską, pisaliśmy tutaj. Gwiazda już nie ukrywa, że nie tylko cieszy się na występ, ale już myśli o intensywnych treningach i przygotowaniu. Teraz w mediach padło kolejne nazwisko, bardzo znanego sportowca. Czy po latach odmawiania fan rywalizacji zatańczy w tanecznym show Polsatu?

"Trzeba to zrobić po prostu"

- Powinnam się teraz skupić na treningach, bo zamierzam wystartować w „Tańcu z gwiazdami”. Mam ochotę, do trzech razy sztuka. Odmawiałam już kilka razy. Im jestem starsza, tym bardziej myślę, że to trzeba zrobić po prostu - wyznała Jeżowska na gali Business Woman & Life.

Teraz portal "Pomponik.pl" dotarł do informacji na temat sportowca, którego przez lata producenci "Tańca z gwiazdami" próbowali do udziału w show. Jednak on konsekwentnie odmawiał. Gwiazdor jest znany na całym świecie, również dlatego, że był mężem znanej aktorki. O kogo chodzi?

"Zdecydował się podjąć rękawicę"

- Mariusz kocha sport i rywalizację. Po latach odmawiania udziału w show zdecydował się podjąć rękawicę - napisał "Pomponik.pl".

Chodzi o Mariusza Czerkawskiego, znanego hokeistę, eks męża Izabella Scorupco i ojca ich córki Julii. Czy sportowiec poradzi sobie na tanecznym parkiecie równie dobrze, jak na lodzie?

Na liście potencjalnych uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" wymieniane są także Blanka i Julia Żugaj. Od 2007 roku hokeista mężem modelki Emilii Raszyńskiej, z którą wychowuje syna Iwo.

O kolejnych potwierdzonych nazwiskach gwiazd z nowej edycji "Tańca z gwiazdami będziemy informowali na bieżąco.

Sonda Kto powinien wystąpić w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Doda Maryla Rodowicz Anna Lewandowska Ewa Chodakowska Natalia Kukulska Kayah Beata Kozidrak Krystyna Janda Małgorzata Kożuchowska Kasia Kowalska Sylwia Grzeszczak Margaret Viki Gabor Borys Szyc Tomasz Karolak Maciej Zakościelny Artur Żmijewski Sebastian Fabijański